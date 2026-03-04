Μπαράζ σκληρών βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν, σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «ευρεία σειρά επιθέσεων» στο Ιράν τη νύχτα της Τετάρτης (04.03.2026). Σειρήνες συναγερμού ηχούν στο Τελ Αβίβ λόγω εκτόξευσης πυραύλων και drones εκ μέρους των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στοχεύουν «τις βάσεις εκτόξευσης, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά την έναρξη νέας σειράς επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του θεοκρατικού καθεστώτος.

War intensifies as US/Israel step up bombardment on Tehran. pic.twitter.com/7YQmndOa1j — Patriotic Nation (@HoodedClaw1974) March 4, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ, όπου βίντεο στα social media δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και φωτιές στη διάρκεια της νύχτας.

Έγινε γνωστό ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.