Μπάρμπαρα Μπουτς: Η ιστορία της Γαλλοεβραίας DJ που έγινε σύμβολο της διαφορετικότητας και βρέθηκε στο στόχαστρο

Η Μπάρμπαρα Μπουτς, κατά κόσμον Λέσλι Μπάρμπαρα Μπουτς, είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της LGBTQ+ κοινότητας στη Γαλλία, γνωστή τόσο για τη μουσική της πορεία όσο και για τη δράση της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της αποδοχής του σώματος.
Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μία ιδιαίτερα πολυσυζητημένη προσωπικότητα, πέρα από τη Γαλλία, καθώς οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι καλλιτεχνικές της εμφανίσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αλλά και ισχυρό κύμα υποστήριξης.
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Γεννημένη στο Παρίσι το 1981, μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια. Η μητέρα της, γραμματέας στο επάγγελμα, ήταν Εβραία Ασκενάζι, ενώ ο πατέρας της, ελαιοχρωματιστής, καταγόταν από το Μαρόκο και είχε επίσης εβραϊκές ρίζες. Η ίδια έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η εβραϊκή της ταυτότητα και η ανατροφή της διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα και τις αξίες της.
Μεγάλωσε σε οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική και από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε σπουδές στη θεωρία της μουσικής. Έμαθε πιάνο, κιθάρα και βραζιλιάνικα κρουστά, ενώ στην εφηβεία της δημιουργούσε τις δικές της κασέτες και mixtapes, αναπτύσσοντας σταδιακά την αγάπη της για τη μουσική παραγωγή.
Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη ζωή της έπαιξε ο εβραϊκός προσκοπισμός, στον οποίο συμμετείχε για αρκετά χρόνια. Αργότερα άρχισε να συχνάζει στο ιστορικό παριζιάνικο κλαμπ Pulp, έναν χώρο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη λεσβιακή και queer κοινότητα της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκεί ήρθε σε επαφή με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο της DJ.
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Η πορεία της ως DJ και ακτιβίστρια
Με τα χρόνια η Μπουτς εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές DJ της Γαλλίας, συμμετέχοντας σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ και διοργανώνοντας πάρτι που είχαν ως βασικό μήνυμα τη συμπερίληψη, την ισότητα και την ελευθερία έκφρασης.
Στο προφίλ της στα social media αυτοχαρακτηρίζεται ως DJ, ραδιοφωνική παραγωγός, ακτιβίστρια και «άνθρωπος που ενώνει τον κόσμο», τονίζοντας ότι σκοπός της είναι η μουσική να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους.
Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις διακρίσεις που βίωσε εξαιτίας του σωματότυπού της και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές υπέρμαχους του κινήματος body positivity στη Γαλλία.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης δημιούργησε τη μικρού μήκους ταινία «Extra Large», η οποία προωθεί την αποδοχή του σώματος και την καταπολέμηση των στερεοτύπων γύρω από την εξωτερική εμφάνιση.