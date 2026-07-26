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Μπάρμπαρα Μπουτς: Η ιστορία της Γαλλοεβραίας DJ που έγινε σύμβολο της διαφορετικότητας και βρέθηκε στο στόχαστρο

Η Μπάρμπαρα Μπουτς
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Η Μπάρμπαρα Μπουτς, κατά κόσμον Λέσλι Μπάρμπαρα Μπουτς, είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της LGBTQ+ κοινότητας στη Γαλλία, γνωστή τόσο για τη μουσική της πορεία όσο και για τη δράση της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της αποδοχής του σώματος.

Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μία ιδιαίτερα πολυσυζητημένη προσωπικότητα, πέρα από τη Γαλλία, καθώς οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι καλλιτεχνικές της εμφανίσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αλλά και ισχυρό κύμα υποστήριξης.

Γεννημένη στο Παρίσι το 1981, μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια. Η μητέρα της, γραμματέας στο επάγγελμα, ήταν Εβραία Ασκενάζι, ενώ ο πατέρας της, ελαιοχρωματιστής, καταγόταν από το Μαρόκο και είχε επίσης εβραϊκές ρίζες. Η ίδια έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η εβραϊκή της ταυτότητα και η ανατροφή της διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα και τις αξίες της.

Μεγάλωσε σε οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική και από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε σπουδές στη θεωρία της μουσικής. Έμαθε πιάνο, κιθάρα και βραζιλιάνικα κρουστά, ενώ στην εφηβεία της δημιουργούσε τις δικές της κασέτες και mixtapes, αναπτύσσοντας σταδιακά την αγάπη της για τη μουσική παραγωγή.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη ζωή της έπαιξε ο εβραϊκός προσκοπισμός, στον οποίο συμμετείχε για αρκετά χρόνια. Αργότερα άρχισε να συχνάζει στο ιστορικό παριζιάνικο κλαμπ Pulp, έναν χώρο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη λεσβιακή και queer κοινότητα της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκεί ήρθε σε επαφή με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά τον δρόμο της DJ.

Η πορεία της ως DJ και ακτιβίστρια

Με τα χρόνια η Μπουτς εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές DJ της Γαλλίας, συμμετέχοντας σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ και διοργανώνοντας πάρτι που είχαν ως βασικό μήνυμα τη συμπερίληψη, την ισότητα και την ελευθερία έκφρασης.

Στο προφίλ της στα social media αυτοχαρακτηρίζεται ως DJ, ραδιοφωνική παραγωγός, ακτιβίστρια και «άνθρωπος που ενώνει τον κόσμο», τονίζοντας ότι σκοπός της είναι η μουσική να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις διακρίσεις που βίωσε εξαιτίας του σωματότυπού της και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές υπέρμαχους του κινήματος body positivity στη Γαλλία.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης δημιούργησε τη μικρού μήκους ταινία «Extra Large», η οποία προωθεί την αποδοχή του σώματος και την καταπολέμηση των στερεοτύπων γύρω από την εξωτερική εμφάνιση.

Η Μπάρμπαρα Μπουτς
Μπάρμπαρα Μπουτς / Photo by Kristy Sparow / Getty Images

Το 2021 τιμήθηκε με το Out d'Or, το βραβείο της Ένωσης ΛΟΑΤΚΙ Δημοσιογράφων της Γαλλίας, ως «LGBTI Προσωπικότητα της Χρονιάς», ενώ το 2023 συμπεριλήφθηκε στα Attitude Pride Icons, έναν θεσμό που αναγνωρίζει προσωπικότητες με σημαντική συμβολή στα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.

Η ίδια δεν κρύβει ποτέ την ταυτότητά της. Αντίθετα, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι υπερήφανη που είναι Εβραία, queer, λεσβία και γυναίκα με μεγαλύτερο σωματότυπο.

Σε συνέντευξή της το 2023 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Είμαι χοντρή, Εβραία, queer λεσβία και είμαι πραγματικά περήφανη. Ο στόχος μου είναι να φέρνω κοντά τους ανθρώπους και να μοιράζομαι την αγάπη. Είμαι αγωνίστρια του κινήματος της αγάπης».

Η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο

Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ήρθε το καλοκαίρι του 2024, όταν συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισι Παρισιού.

Η Μπουτς εμφανίστηκε σε μια καλλιτεχνική σκηνή μαζί με drag performers και άλλους καλλιτέχνες, σε μια παράσταση που πολλοί θεατές και θρησκευτικές οργανώσεις θεώρησαν ότι παρέπεμπε στον «Μυστικό Δείπνο» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, με την ίδια να βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης.

Η εικόνα προκάλεσε παγκόσμια αντιπαράθεση. Χριστιανικές οργανώσεις, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες κατηγόρησαν τους διοργανωτές ότι προσέβαλαν τον χριστιανισμό.

Οι διοργανωτές της τελετής απέρριψαν τις κατηγορίες, εξηγώντας ότι η σκηνή δεν αποτελούσε αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου, αλλά ήταν εμπνευσμένη από τη γιορτή του Διονύσου και τη γαλλική κουλτούρα της ελευθερίας και της διαφορετικότητας.

Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση είχε ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις και η Μπουτς βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Οι απειλές και οι δικαστικές προσφυγές

Μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Μπουτς έγινε στόχος πρωτοφανούς διαδικτυακής επίθεσης.

Η δικηγόρος της, Οντρέ Μσελάτι, αποκάλυψε ότι η πελάτισσά της δέχθηκε εκατοντάδες απειλές θανάτου, βιασμού και βασανιστηρίων, καθώς και χιλιάδες αντισημιτικά, ομοφοβικά, σεξιστικά και προσβλητικά μηνύματα.

Η DJ προχώρησε σε μηνύσεις τόσο κατά Γάλλων όσο και κατά ατόμων που βρίσκονταν εκτός Γαλλίας, ζητώντας την ποινική δίωξη όσων συμμετείχαν στην εκστρατεία μίσους.

Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για διαδικτυακό μίσος και, τους επόμενους μήνες, τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία παρενόχλησης.

Η πολιτική δράση και η στάση της απέναντι στον αντισημιτισμό

Τα τελευταία χρόνια η Μπουτς έχει αποκτήσει ενεργό δημόσιο λόγο και σε πολιτικά ζητήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Το 2026 ήταν μία από τις προσωπικότητες που υπέγραψαν δημόσια έκκληση υπέρ του λεγόμενου νόμου Γιαντάν, μιας νομοθετικής πρότασης που στόχευε στην αντιμετώπιση νέων μορφών αντισημιτισμού στη Γαλλία.

Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε έντονη πολιτική σύγκρουση.

Οι υποστηρικτές της υποστήριζαν ότι ήταν απαραίτητη μετά την έξαρση αντισημιτικών περιστατικών που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ οι επικριτές της θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία έκφρασης και να συγχέει τον αντισιωνισμό με τον αντισημιτισμό.

Η στάση της υπέρ του νομοσχεδίου την έφερε στο στόχαστρο φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Η νέα επίθεση στη Γκρενόμπλ

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο σημειώθηκε στο φεστιβάλ Cabaret Frappé στη Γκρενόμπλ, όπου φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές διέκοψαν τη συναυλία της.

Σύμφωνα με την ίδια, οι διαδηλωτές την αποδοκίμαζαν, την έβριζαν και πέταξαν γυάλινα μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς την κονσόλα της, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη σκηνή για λόγους ασφαλείας.

Παρά το περιστατικό, η Μπουτς δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τις εμφανίσεις της.

«Με τρόμαξαν, αλλά δεν θα με φιμώσουν. Θα επιστρέψω στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε κοινό άρθρο της με τη δικηγόρο της στην εφημερίδα Le Monde, η Μπουτς υποστήριξε ότι το περιστατικό ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής διαμαρτυρίας.

«Δεν επρόκειτο πλέον για κριτική απέναντι σε μια καλλιτέχνιδα, αλλά για προσπάθεια να εκδιωχθεί από τη σκηνή», ανέφεραν, τονίζοντας ότι οι οργανωμένες εκστρατείες ακύρωσης παραστάσεων απειλούν τόσο την καλλιτεχνική ελευθερία όσο και τις δημοκρατικές αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύμα συζητήσεων στη Γαλλία για τα όρια ανάμεσα στην πολιτική διαμαρτυρία, την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική ελευθερία και την προστασία των καλλιτεχνών από φαινόμενα εκφοβισμού και βίας.

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