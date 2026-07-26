Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία και Ισπανία: «Καταιγίδα φωτιάς» απειλεί τη Ζιρόντ, η μεγαλύτερη εκκένωση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Τραγικές είναι οι καταστάσεις που ζουν κάτοικοι στη νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε περιοχές της Ισπανίας με τις τεράστιες φωτιές να μαίνονται και χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Ακόμα 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στη νοτιοδυτική Γαλλία καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από το Μπορντό, την ώρα που στην Ισπανία εκδόθηκε μεταμεσονύχτια εντολή εκκένωσης για οκτώ δήμους του Τολέδο.

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Τουλάχιστον τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλοιό δυτικά της Μαδρίτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα.

Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν την μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει γίνει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω πρωτοφανών φαινομένων «καταιγίδας φωτιάς». Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι ενισχύουν τη φωτιά, προκαλώντας καταστροφικούς στροβιλισμούς.





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Στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ρίψεις έως 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση άλλων οκτώ δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του.

Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

«Λόγω της δασικής πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποίηση για την εκκένωση των κάτωθι δήμων του Τολέδο: Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», συμπλήρωσε.

This is what a devastating wildfire looks like as flames engulf parts of France pic.twitter.com/sejxWAY7Wj — Surajit (@surajit_ghosh2) July 25, 2026

Νέες εντολές εκκένωσης εξέδωσαν οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω «της αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς» η οποία μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Este es el momento en el que grupo de bomberos cruza por un foco del incendio de Madrid https://t.co/KHMSYbxcVc pic.twitter.com/lMrvH9EZqF — EL PAÍS (@el_pais) July 25, 2026

Η απόφαση αφορά πολλές συνοικίες των δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά, που βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπορντό, αναφέρει η ανακοίνωση της νομαρχίας.

Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. «Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα», είπε ο πυραγός Νικολά Μπραζ.

Οι αρχές της Ζιρόντ ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων, ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι εργάζονταν σε εστιατόριο και κατηγορούνται ότι προκάλεσαν πυρκαγιά εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα.

When you’re told to evacuate, evacuate! The speed of this forest fire in Navas del Rey, near Madrid, Spain is terrifying.



It took 8 minutest to reach the camera. pic.twitter.com/NKmprMEokR — Volcaholic (@volcaholic1) July 25, 2026

Παράλληλα, ένας 33χρονος συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λορμόν της Ζιρόντ, στα προάστια του Μπορντό, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ εκτελούσε βάρδια ως οδηγός ασθενοφόρου.

Στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια, ένας 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε παγιδευτεί σε χαράδρα, εξαιτίας πυρκαγιάς που δεν σχετίζεται με το μεγάλο πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Μαδρίτης.