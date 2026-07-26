Βερολίνο: Μια νεκρή και 16 τραυματίες από βαν που έπεσε σε πλήθος στην παρέλαση Pride – Ασύλληπτος ο ισλαμιστής δράστης

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Βερολίνο με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και 16 να τραυματίζονται το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2026), όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher.

Ο οδηγός που έπεσε στο πλήθος εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει τη σύλληψη. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

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«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Το πρωί της Κυριακής (26.07.2026) η αστυνομία του Βερολίνου έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και το όνομα του δράστη της επίθεσης.

Πρόκειται για τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.

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Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. «Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Πώς έγινε η επίθεση

Στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 17 άτομα.

Μια γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

BREAKING: Car driven into Pride parade in Berlin, Germany, causing multiple injuries – Bild pic.twitter.com/Hszax892ni — BNO News Live (@BNODesk) July 25, 2026

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων GSG 9 και ελικοπτέρων, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Germany #Berlin #CSD: CSD in Berlin: Driver plows into crowd – one dead, 16 others injured, eight seriously injured: Police believe the perpetrator is an Islamist.



[Berlin Police: A suspected perpetrator has been identified. According to current findings, it concerns a man… pic.twitter.com/Em0de5ctAH — World News 24 (@DailyWorld24) July 26, 2026

Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ein Foto von dem besagten Transporter aus dem Tiergarten. #CSD pic.twitter.com/l4Rc70MMtB — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».