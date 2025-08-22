Κόσμος

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ένα “χονδροειδές ψέμα” η κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» λέει ο Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου / Ronen Zvulun/Pool Photo via AP)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα ως “χονδροειδές ψέμα” την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και έδωσε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

“Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού”, δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο “οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι” της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα, Παρασκευή (22/8/2025), επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός “θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί” χωρίς “τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ”.

Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ “αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς”, γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με εκείνον “οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη” στις ενέργειές του.

