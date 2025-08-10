Μπενιαμίν Νετανιάχου: Οι πέντε προϋποθέσεις του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – «Θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά»

Συνέντευξη τύπου έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ξένους ανταποκριτές σημειώνοντας πως το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά «να ολοκληρώσει τη δουλειά» και να νικήσει τη Χαμάς, καθώς η οργάνωση συνεχίζει να αρνείται να παραδώσει τα όπλα – όπως είπε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ότι τα νέα σχέδια του Ισραήλ για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος συνοψίζει τις πέντε προϋποθέσεις του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα:

«Πρώτον, η Χαμάς θα αφοπλιστεί.

Δεύτερον, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Τρίτον, η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί.

Τέταρτον, το Ισραήλ θα έχει την απόλυτη ευθύνη για την ασφάλεια.

Και πέμπτον, θα δημιουργηθεί μια ειρηνική πολιτική διοίκηση που δεν θα είναι ισραηλινή».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παράλληλα σημείωσε: «Σε αντίθεση με τους λανθασμένους ισχυρούς, αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου το γρηγορότερο. Εχουμε περίπου το 70 με 75% της Γάζας κάτω από τον ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Έχουμε, ωστόσο, δύο εναπομείναντα ισχυρά σημεία εκτός ελέγχου, αυτά είναι η πόλη της Γάζας και τα κεντρικά καμπ στο Μαουάσι».

«Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή να διαλύσει τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς» σημείωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε, ωστόσο, πως η έναρξη της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί αφού ζητηθεί από τον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια αυτές τις περιοχές των νέων επιχειρήσεων, προς ασφαλείς ζώνες: «Σε αυτές τις ασφαλείς ζώνες θα δοθεί σε όλους, άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη».