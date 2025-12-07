Κόσμος

Μπενίν: «Η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο» διαβεβαιώνει οι αρχές μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

Μετά την επίθεση σε δημόσια κτίρια από ομάδα στρατιωτικών, οι αρχές ανακοινώνουν ότι απέτρεψαν απόπειρα πραξικοπήματος – Ο Πατρίς Ταλόν καλεί τον πληθυσμό σε ψυχραιμία και υπόσχεται ότι οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν
Ένοπλες δυνάμεις αποτρέπουν την απόπειρα πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του Μπενίν
Ένοπλες δυνάμεις αποτρέπουν την απόπειρα πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του Μπενίν / REUTERS / Charles Placide Tossou

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν, ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση για να καθησυχάσει τον πληθυσμό.

Ο πρόεδρος του Μπενίν δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», μετά την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας που έθεσαν τέλος στην απόπειρα πραξικοπήματος και στην επίθεση που σημειώθηκε το ίδιο πρωί σε διάφορους κρατικούς οργανισμούς.

Ο Ταλόν κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους «ήδη απόψε, με απόλυτη ηρεμία», διαβεβαιώνοντας ότι η δημόσια τάξη και η ασφάλεια θα διατηρηθούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο Ταλιόν κατήγγειλε επίσης μια «προδοσία» και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι δεν θα μείνουν ατιμώρητοι.

Ο Πρόεδρος του Μπενίν, Πατρίς Ταλόν
Ο Πρόεδρος του Μπενίν, Πατρίς Ταλόν / REUTERS / Sarah Meyssonnier
Στρατιώτες εμφανίζονται στην κρατική τηλεόραση του Μπενίν και ισχυρίζονται ότι έχουν καταλάβει την εξουσία
Στρατιώτες εμφανίζονται στην κρατική τηλεόραση του Μπενίν και ισχυρίζονται ότι έχουν καταλάβει την εξουσία / Benin TV / Handout via REUTERS

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, μια ομάδα στρατιωτικών επιτέθηκε σε δημόσιους φορείς πριν εξουδετερωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και η έκταση αυτής της απόπειρας αποσταθεροποίησης.

