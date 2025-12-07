Μπενίν: «Η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο» διαβεβαιώνει οι αρχές μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν, ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση για να καθησυχάσει τον πληθυσμό.

Ο πρόεδρος του Μπενίν δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», μετά την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας που έθεσαν τέλος στην απόπειρα πραξικοπήματος και στην επίθεση που σημειώθηκε το ίδιο πρωί σε διάφορους κρατικούς οργανισμούς.

Ο Ταλόν κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους «ήδη απόψε, με απόλυτη ηρεμία», διαβεβαιώνοντας ότι η δημόσια τάξη και η ασφάλεια θα διατηρηθούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο Ταλιόν κατήγγειλε επίσης μια «προδοσία» και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι δεν θα μείνουν ατιμώρητοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, μια ομάδα στρατιωτικών επιτέθηκε σε δημόσιους φορείς πριν εξουδετερωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και η έκταση αυτής της απόπειρας αποσταθεροποίησης.