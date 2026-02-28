Κόσμος

Μπέντζαμιν Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει πια αυτός ο τύραννος» είπε για τον Χαμενεΐ

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Reuters

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία της χώρας στο Ιράν θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί» και ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη».

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τον όπως τον χαρακτήρισε, ιστορικό χειρισμό της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «τήρησε τον λόγο του».

Τόνισε επίσης ότι «όλοι γνωρίζουν» πως «ένα τόσο δολοφονικό καθεστώς» δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα που μπορούν «να συνεχίσουν να απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γενναίο ιρανικό λαό, που απελευθερώνεται από αυτούς τους φρικτούς δεσμούς με αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε.

Ακόμη κάλεσε τον λαό του Ιράν να βγει στους δρόμους και είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει η στιγμή σας, μια στιγμή που θα κληθείτε να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο και να ανατρέψετε αυτό το καθεστώς».

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι νεκροί είναι ο γαμπρός και η νύφη του Ανώτατου ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά μέσα επικαλούμενα την Ερυθρά Ημισέληνο, από σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 24 επαρχίες της χώρας, έχουν χάσει τη ζωή τους από 201 άνθρωποι ενώ 747 έχουν τραυματιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
65
58
53
52
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου και Τραμπ γεμάτη συμβολισμούς: Ο χάρτης της Μέσης Ανατολής και το βιβλίο «Σύμμαχοι στον πόλεμο»
Πρόκειται για ξεκάθαρο συμβολισμό της στενής στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών που εξαπέλυσαν από κοινού επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν
Ο Νετανιάχου συνομιλεί τηελφωνικά με τον Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo