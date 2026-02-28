Μπέντζαμιν Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει πια αυτός ο τύραννος» είπε για τον Χαμενεΐ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία της χώρας στο Ιράν θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί» και ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη».

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τον όπως τον χαρακτήρισε, ιστορικό χειρισμό της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «τήρησε τον λόγο του».

Τόνισε επίσης ότι «όλοι γνωρίζουν» πως «ένα τόσο δολοφονικό καθεστώς» δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα που μπορούν «να συνεχίσουν να απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γενναίο ιρανικό λαό, που απελευθερώνεται από αυτούς τους φρικτούς δεσμούς με αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε.

Ακόμη κάλεσε τον λαό του Ιράν να βγει στους δρόμους και είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει η στιγμή σας, μια στιγμή που θα κληθείτε να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο και να ανατρέψετε αυτό το καθεστώς».

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι νεκροί είναι ο γαμπρός και η νύφη του Ανώτατου ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά μέσα επικαλούμενα την Ερυθρά Ημισέληνο, από σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 24 επαρχίες της χώρας, έχουν χάσει τη ζωή τους από 201 άνθρωποι ενώ 747 έχουν τραυματιστεί.