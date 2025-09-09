Κόσμος

Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Διέταξα την επίθεση στη Ντόχα για να κλείσουμε τους λογαριασμούς με τους δολοφόνους

Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί «αμέσως» εάν η Χαμάς δεχόταν το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Το χτύπημα στην ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει.

«Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου».

Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να τερματιστεί «αμέσως» εάν η Χαμάς δεχόταν το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε τις αρχές, την πρόταση που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο, αρχίζοντας από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», είπε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

«Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι απευθύνει «μια τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

«Οι Ισραηλινοί δέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς. Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες στην περίπτωση που αρνηθεί», δήλωσε.

4
