Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ αποφάσισε ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με 1.200 διασημότητες του Χόλιγουντ

Διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ συνυπογράφει ο Γιώργος Λάνθιμος, άλλα ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ και κινηματογραφικές εταιρείες, αρνούμενοι – όπως δηλώνουν – να είναι συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου με αφορμή τη Γάζα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Μαρκ Ράφαλο, η Τίλντα Σουίντον και η Ολίβια Κόλμαν είναι μόνο μερικά από τα διάσημα ονόματα που προστέθηκαν σε έναν κατάλογο που ξεπέρασε τις 1.200 υπογραφές κατά του Ισραήλ.

Η μαζική διαμαρτυρία από τον κόσμο του θεάματος, που επιλέγει τον δρόμο του μποϊκοτάζ, δηλώνει ότι οι υπογράφοντες δε θα συνεργαστούν με ισραηλινά φεστιβάλ και οργανισμούς, απορρίπτοντας τη συνενοχή σε μία «αδυσώπητη φρίκη», όπως χαρακτηρίζεται στη διακήρυξη η κατάσταση στη Γάζα.

Πολυβραβευμένοι επαγγελματίες από τον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης καταγγέλλουν το Ισραήλ και τις ισραηλινές εταιρείες ως «συνένοχες στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

«Δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μη συμμετέχουμε ή να μη συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα – συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής – που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού», αναφέρουν στην κοινή διακήρυξη.

Η λίστα των υπογραφόντων, μεταξύ των οποίων δημιουργοί βραβευμένοι με Όσκαρ, BAFTA, Emmy και Χρυσό Φοίνικα, περιλαμβάνει σκηνοθέτες όπως οι, Γιώργος Λάνθιμος, Γιώργος Ζώης, Αγγελική Παπούλια, Άβα ΝτιΒερνέ, Άνταμ ΜακΚέι, Μπουτς Ράιλι, Έμμα Σέλιγκμαν, Τζόσουα Όπενχαϊμερ και Μάικ Λι.

Επιπλέον υπογράφεται από ηθοποιούς όπως οι, Ολίβια Κόλμαν, Άιο Εντεμπίρι, Μαρκ Ράφαλο, Χάνα Αϊνμπίντερ, Έιμι Λου Γουντ, Πάπα Έσιεντου, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ριζ Αχμέντ, Μελίσα Μπαρέρα, Σίνθια Νίξον, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Τζος Ο’Κόνορ και άλλοι.

«Αυτήν τη στιγμή της κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας, επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνάμεών μας για να απαντήσουμε σε αυτήν τη συνενοχή», γράφουν σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στον βρετανικό «The Guardian» οι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Λάνθιμος και οι Τίλντα Σουίντον και Άιο Εντεμπίρι.

Αυτή η δέσμευση, με πρωτοβουλία της ομάδας «Film Workers for Palestine», είναι εμπνευσμένη από το πολιτιστικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ και κυρίως από τους «Ενωμένους Κινηματογραφιστές Κατά του Απαρτχάιντ». Ο στόχος είναι να σταματήσουν οι καλλιτέχνες να συνεργάζονται με φεστιβάλ, κινηματογράφους, διανομείς και παραγωγούς, τους οποίους θεωρούν ενόχους για «δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ».