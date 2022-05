Ακόμη δύο βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος απέσυραν την υποστήριξή τους προς τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος της έρευνας για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω πανδημίας, γνωστά και ως σκάνδαλο Partygate.

Τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ ήταν γεμάτα ξεφάντωμα, όπως αναφέρει το πόρισμα της Σου Γκρέι, και έτσι οι βουλευτές των Τόρις, Τζον Μπάρον και Ντέιβιντ Σίμοντς, δήλωσαν ότι δεν μπορούν πλέον να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Οι δύο αυτοί βουλευτές προστίθενται στην ολοένα και μεγαλύτερη λίστα βουλευτών των Τόρις που έχουν καλέσει τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί εξαιτίας του σκανδάλου ώστε να αναλάβει τις ευθύνες του για τη στάση που κράτησε μετά τη γνωστοποίηση των επίμαχων πάρτι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται υπό έρευνα για το αν παραπλάνησε την Βουλή των Κοινοτήτων, όταν δήλωσε πως δεν γνώριζε ότι παραβιάσθηκαν νόμοι

Ο Τζον Μπάρον, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2001, δήλωσε ότι αποσύρει την υποστήριξή του διότι πιστεύει ότι ο Τζόνσον «ενσυνειδήτως» παραπλάνησε το κοινοβούλιο – κατηγορία που ο Βρετανός πρωθυπουργός αρνείται, αλλά αποτελεί αντικείμενο έρευνας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Boris Johnson urged by two more Tory MPs to step down over Sue Gray's partygate report https://t.co/DyUdINWYiI

«Δεδομένης της κλίμακας παραβίασης των κανόνων στον αριθμό 10 (της Ντάουνινγκ Στριτ), δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε. Κατά συνέπεια, οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του στο κοινοβούλιο ότι δεν υπήρξε παραβίαση κανόνων απλώς δεν είναι αξιόπιστες», εξηγεί στην ανακοίνωση ο βουλευτής.

«Έχοντας ανέκαθεν δηλώσει ότι θα εξετάσω όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν αποφασίσω, φοβάμαι ότι ο πρωθυπουργός δεν απολαμβάνει πλέον στην υποστήριξή μου – δεν μπορώ πλέον να του δώσω το ελαφρυντικό της αμφιβολίας».

NEW: This morning two more Conservative MPs – David Simmonds and John Baron – say it's time for Boris Johnson to step down. That's now 18 MPs publicly calling for his resignation (up from 15 before Gray report published).