Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι αντάρτες σύμμαχοί τους εισέβαλαν στην κουρδική πόλη Αφρίν στη βορειοδυτική Συρία. Μια πόλη που αποτελούσε βασικό στόχο της επιχείρησης που εξαπέλυσε τον Ιανουάριο ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν ήθελε να εκδιώξει από εκεί τους μαχητές της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG). Κι αυτό διότι τους θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Τις ανακοινώσεις έκανε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι σύμμαχοί τους έθεσαν υπό τον έλεγχό τους πολλές συνοικίες και οι μάχες συνεχίζονται στην Αφρίν», διευκρίνισε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντελραχμάν.

Η πόλη αυτή βρίσκονταν στο επίκεντρο από την αρχή της επιχείρησης. Οι κάτοικοι τις τελευταίες ημέρες την εγκατέλειπαν σχεδόν… τρέχοντας. Μάζευαν όλη την ζωή τους σε μια τσάντα (κυριολεκτικά) και εγκατέλειπαν την πόλη τους.

Έβλεπαν αυτό που έρχεται. Έβλεπαν ότι ο Ερντογάν δεν έχει κανέναν δισταγμό. Κάτι που απέδειξε και μόλις χθες, αφού δεν δίστασε να βομβαρδίσει νοσοκομείο (!) με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο έγκυες γυναίκες…

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το rt.com, οι τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Αφρίν χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση από τους Κούρδους μαχητές. Οι οποίοι είχαν ήδη αποσυρθεί από το σημείο, σύμφωνα με αναφορές.

Το κέντρο της πόλης Αφρίν βρίσκεται «εντελώς υπό τον έλεγχο» των Σύρων ανταρτών που υποστηρίζει η Άγκυρα και ήδη έχουν υψωθεί τουρκικές σημαίες στην πόλη αυτή στη βορειοδυτική Συρία, η οποία αποτελούσε προπύργιο της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), δήλωσε πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Μονάδες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίες υποστηρίζονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, έθεσαν εντελώς υπό τον έλεγχό τους το κέντρο της πόλης Αφρίν σήμερα το πρωί στις 08:30» (περίπου 07:30 ώρα Ελλάδος), δήλωσε σήμερα ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ναρκών.

«Τώρα κυματίζει εκεί η τουρκική σημαία! Κυματίζει εκεί η σημαία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού!«, πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

