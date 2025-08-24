Κόσμος

Μπουλντόζες του Ισραήλ ξεριζώνουν ελιές Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Ένας Παλαιστίνιος έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών»
Ισραηλινή μπουλντόζα στη Λωρίδα της Γάζας
Ισραηλινή μπουλντόζα στη Λωρίδα της Γάζας / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Μπουλντόζες ξερίζωσαν την Κυριακή (24.08.2025) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ παλαιστινιακή κεντρική Δυτική Όχθη.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρέθηκαν στην κεντρική Δυτική Όχθη, συνάντησαν και στρατιώτες του Ισραήλ να επιτηρούν την επιχείρηση καταστροφής των ελαιόδεντρων από τις μπουλντόζες.

Ο Παλαιστίνιος Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, ένας αγρότης αυτής της κοινότητας που βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα, είπε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μία έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα» είπε ο αγρότης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Ο Αλίγια είπε ότι ξεκίνησε ήδη να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της περιοχής.

Ένας φωτορεπόρτερ του AFP είδε σκαμμένη τη γη σε πολλά χωράφια και ελαιόδεντρα πεσμένα στο έδαφος.

 

Πολλές μπουλντόζες κυκλοφορούσαν στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ και μία από αυτές έφερε μία ισραηλινή σημαία. Λίγο πιο κάτω, είχαν σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα.

«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», σχολίασε ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, ο επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Αυτή είναι η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη», προέβλεψε.

 

Μία παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι μέσα σε τρεις ημέρες έγιναν 14 συλλήψεις στο χωριό.

