Μπουλντόζες του Ισραήλ ξεριζώνουν ελιές Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Μπουλντόζες ξερίζωσαν την Κυριακή (24.08.2025) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ παλαιστινιακή κεντρική Δυτική Όχθη.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρέθηκαν στην κεντρική Δυτική Όχθη, συνάντησαν και στρατιώτες του Ισραήλ να επιτηρούν την επιχείρηση καταστροφής των ελαιόδεντρων από τις μπουλντόζες.

Ο Παλαιστίνιος Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Άμπου Αλίγια, ένας αγρότης αυτής της κοινότητας που βρίσκεται κοντά στη Ραμάλα, είπε ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας «άνω των 70 ετών» σε μία έκταση δέκα στρεμμάτων. «Τα ξερίζωσαν και τα ισοπέδωσαν, με ψεύτικα προσχήματα» είπε ο αγρότης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Ο Αλίγια είπε ότι ξεκίνησε ήδη να φυτεύει ξανά το χωράφι του, όπως και άλλοι αγρότες της περιοχής.

Ένας φωτορεπόρτερ του AFP είδε σκαμμένη τη γη σε πολλά χωράφια και ελαιόδεντρα πεσμένα στο έδαφος.

#WATCH: Israeli bulldozers uprooted hundreds of trees in the #WestBank village of Al-Mughayyir on Sunday in the presence of the #Israel‘s military, according to journalists who witnessed the scene #Palestine https://t.co/rdpslCmJAM pic.twitter.com/sJTZpAQZ4x — Arab News (@arabnews) August 24, 2025

Πολλές μπουλντόζες κυκλοφορούσαν στα υψώματα γύρω από το Αλ Μουγάγιρ και μία από αυτές έφερε μία ισραηλινή σημαία. Λίγο πιο κάτω, είχαν σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα.

«Ο στόχος είναι να πάρουν τον έλεγχο και να αναγκάσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν», σχολίασε ο Γάσαν Άμπου Αλίγια, ο επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. «Αυτή είναι η αρχή και θα επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη», προέβλεψε.

The Israeli army has uprooted 3,000 olive trees, citing security concerns, in the village of al-Mughayyir, near Ramallah in the occupied West Bank. Palestinians are trying to replant them. pic.twitter.com/abFQ1JrmEW — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 24, 2025

Μία παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι μέσα σε τρεις ημέρες έγιναν 14 συλλήψεις στο χωριό.