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Μυστήριο με το «Σύνδρομο της Αβάνας» που χτυπά Αμερικανούς διπλωμάτες – Νεκρός ο πρώην διευθυντής της CIA Τζέιμς Γούλσεϊ

Ο Γούλσεϊ πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον σε ηλικία 84 ετών
James Woolsey
James Woolsey / Copyright: xRonxSachsx/xCNPx/MediaPunchx
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Ο πρώην διευθυντής της CIA Τζέιμς Γούλσεϊ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Ο Γούλσεϊ πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τη σύζυγό του, η οποία ανέφερε επίσης ότι ο πρώην επικεφαλής της CIA έπασχε από το μυστηριώδες «Σύνδρομο της Αβάνας» – μία πάθηση που χτυπάει Αμερικανούς αξιωματούχους. 

Ο Γούλσεϊ διετέλεσε διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA,  για δύο χρόνια, μετά τον διορισμό του από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεωρείται ένας από τους υψηλότερους σε βαθμό Αμερικανούς αξιωματούχους που που φέρεται να επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη πάθηση.

Πάνω από 1.500 περιπτώσεις σε διπλωμάτες, στρατιωτικούς και αξιωματούχους 

Το λεγόμενο «Σύνδρομο της Αβάνας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2016, όταν Αμερικανοί διπλωμάτες που υπηρετούσαν στην Κούβα άρχισαν να αναφέρουν ανεξήγητα νευρολογικά προβλήματα. Έκτοτε έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.500 παρόμοιες περιπτώσεις σε διπλωμάτες, στρατιωτικούς και στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σε δεκάδες χώρες.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναφέρεται στην πάθηση ως «Ανώμαλα Περιστατικά Υγείας» (Anomalous Health Incidents – AHI).

Αν και η ακριβής αιτία του παραμένει άγνωστη, ορισμένοι αξιωματούχοι και ερευνητές εκτιμούν ότι μπορεί να σχετίζεται με τη χρήση όπλων μικροκυμάτων ή άλλης κατευθυνόμενης ενέργειας. Ωστόσο, άλλες επιστημονικές μελέτες αμφισβητούν αυτή τη θεωρία.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται πόνος στα αυτιά, απώλεια μνήμης, έντονη κόπωση, ημικρανίες, ζάλη, γνωστικές δυσκολίες και απώλεια ακοής.

Η σύζυγός του Γούλσι, Κοντσίτα Σάρνοφ Γούλσι, δήλωσε στην Washington Post ότι ο πρώην διευθυντής της CIA έδωσε πολυετή μάχη με την ασθένεια, χωρίς όμως να βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία.

«Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να βρούμε μια θεραπεία και μια αγωγή, που δυστυχώς δεν βρήκαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγός του υποστήριξε ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν μετά από ένα περιστατικό στην Ουάσιγκτον το 2017 και ακόμη ένα στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που έχουν μιλήσει στην New York Post, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν εσωτερικά ότι η Ρωσία μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Επιπλέον, το CBS News αποκάλυψε ότι το 2024 Αμερικανοί πράκτορες αγόρασαν μυστικά από ρωσικό εγκληματικό δίκτυο ένα μικροποιημένο όπλο μικροκυμάτων έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο προγράμματος που υποστηρίχθηκε από το Πεντάγωνο.

Οι δοκιμές σε στρατιωτικό εργαστήριο των ΗΠΑ φέρεται να προκάλεσαν νευρολογικές βλάβες παρόμοιες με εκείνες που εμφανίζουν ασθενείς με το Σύνδρομο της Αβάνας.

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