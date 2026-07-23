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Νέες απειλές Τραμπ προς Ιράν και Χούθι: Θα επιβληθεί σκληρή στρατιωτική τιμωρία αν επιτεθούν ξανά οι αντάρτες σε πλοία

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από του Χούθι επειδή μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με ιδιαίτερα επαγγελματικό και έξυπνο τρόπο» αναφέρει μεταξύ άλλων
Ντόναλντ Τραμπ
Photo / REUTERS/Evelyn Hockstein
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Μετά από κάποιες εβδομάδες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις επανήλθαν, με τους Χούθι να «μπαίνουν» πιο ενεργά στο παιχνίδι του πολέμου στο Ιράν και τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει ένα νέο απειλητικό μήνυμα.

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Πέμπτη 23.07.2026, ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν εξαγγείλει κατά της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που φέρνει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι τους αντάρτες μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «θυμίζει» στην ανάρτησή του ότι οι ΗΠΑ είχαν επιτεθεί στους Χούθι πριν από έναν χρόνο λόγω των επιθέσεών τους κατά εμπορικών πλοίων και υποστηρίζει ότι στη συνέχεια είχαν περιορίσει τη δράση τους. Αναφέρει όμως ότι, μετά από νέα επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων, θεωρεί πως οι Χούθι επανέρχονται στις επιθέσεις τους.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις συνεχιστούν, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, επειδή θεωρεί ότι οι Χούθι ενεργούν ως πληρεξούσια δύναμή του. Τονίζει ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση τόσο κατά του Ιράν όσο και κατά των Χούθι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Πριν από έναν χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιτέθηκαν με πολύ μεγάλη ισχύ στους Χούθι, εξαιτίας των παρεμβάσεών τους στο εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, καθώς πυροβολούσαν εναντίον πλοίων. Από τότε, και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής μας με το Ιράν, έχουν ενεργήσει με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Δυστυχώς, τώρα αρχίζουν ξανά τις επιθέσεις, πυροβολώντας εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων χθες το βράδυ.

Ας χρησιμεύσει αυτή η ανάρτηση ως δήλωση ότι, αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι αποτελούν υποκατάστατη δύναμη και/ή πληρεξούσιο (proxy) του Ιράν. Θα επιβληθεί σκληρή στρατιωτική τιμωρία τόσο στο Ιράν όσο και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, επειδή μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με ιδιαίτερα επαγγελματικό και έξυπνο τρόπο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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