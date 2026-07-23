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Τιτανικός: Στο σφυρί χειρόγραφη επιστολή επιβάτη – «Ιστορικά ανεκτίμητη εικόνα για το πώς ήταν η ζωή στο πλοίο»

Χένρι Πράις Χότζες, επιβάτης του Τιτανικού  έγραψε την επιστολή - με ημερομηνία 10 Απριλίου - στον φίλο του Έκτορ Γιανγκ
Ο θρυλικός «Τιτανικός»
A handout photo issued Tuesday 20 May 2003 in London, from Christie's of Lot 75, The Jack Odell Ο θρυλικός «Τιτανικός» EPA / PHOTO / PA / CHRISTIE'S
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Σε δημοπρασία προς πώληση βρίσκεται επιστολή επιβάτη του Τιτανικού, γραμμένη λίγες ημέρες πριν βυθιστεί το πλοίο, αναμένεται να πουληθεί έως και 35.000 αγγλικές λίρες.

Ο Χένρι Πράις Χότζες, επιβάτης του Τιτανικού  έγραψε την επιστολή – με ημερομηνία 10 Απριλίου – στον φίλο του Έκτορ Γιανγκ, του Συντηρητικού Συνδέσμου Νιούταουν στο Σαουθάμπτον.

Ο Χότζες, με αριθμό επιβάτη 250643, κατευθυνόταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να επισκεφτεί την οικογένειά του στη Βοστώνη, αλλά έγινε ένας από τους περίπου 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζω τους όταν βυθίστηκε το πλοίο στις 15 Απριλίου.

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Henry Alridge and Son στο Ντέβιζες του Γουίλτσιρ, δήλωσε ότι η επιστολή έδωσε μια «ιστορικά ανεκτίμητη εικόνα» για το πώς ήταν η ζωή στο πλοίο.

Ο Χότζες επιβιβάστηκε στον Τιτανικό στο ταξίδι του προς τη Νέα Υόρκη από το Σαουθάμπτον στις 10 Απριλίου 1912, έχοντας ξοδέψει 13 λίρες για το εισιτήριο δεύτερης θέσης.

Η επιστολή του είχε ταχυδρομική σφραγίδα Κουίνσταουν, το πρώην όνομα του ιρλανδικού λιμανιού Κομπ, του τελευταίου σημείου στάσης του Τιτανικού πριν κατευθυνθεί προς τον Ατλαντικό.

Στην επιστολή του, ο Χότζες έγραψε για τον «καλό» καιρό και την ατμόσφαιρα στο πλοίο.

«Αγαπητέ Έκτορ, σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεγράφημα και για τις ευχές. Ήταν μια ευγενική και στοχαστική πράξη και την εκτιμώ πολύ, και θα σε παρακαλούσα να μεταφέρεις τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Συλλόγου μας. Δεν ήταν καλό εκ μέρους του προέδρου που ήρθε να με αποχαιρετήσει; Σχεδόν πιστεύω ότι θα μπορούσα να τον είχα πείσει να έρθει. Περνάμε υπέροχα μέχρι τώρα» ανέφερε.

Ο επιβάτης του Τιτανικού περιγράφει στην επιστολή λεπτομερώς διάφορες δραστηριότητες των επιβατών, όπως βόλτες, τραγούδια και «παιχνίδια ντόμινο και χαρτιών στα μπαρ».

«Περιγράφει το πλοίο και τους συνεπιβάτες και πώς περνούσαν την ώρα τους. Κι όμως, λίγο περισσότερο από τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Τιτανικός βρισκόταν στον πυθμένα του Βόρειου Ατλαντικού» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου δημοπρασιών, Άντριου Άλντριτζ.

Σε συνέντευξή του τόνισε ότι το ενδιαφέρον για αντικείμενα του πλοίου παραμένει αμείωτο και ότι ασκούν ακόμη περισσότερη γοητεία μεμονωμένες ιστορίες του πληρώματος και των επιβατών.

Η δημοπρασία του οίκου Henry Alridge and Son ολοκληρώνεται την Κυριακή (26.07.2026).

Πρόσφατα,

Σε δημοπρασία προς πώληση βρίσκεται επιστολή επιβάτη του Τιτανικό, γραμμένη λίγες ημέρες πριν βυθιστεί το πλοίο, αναμένεται να πουληθεί έως και 35.000 αγγλικές λίρες.

Ο Χένρι Πράις Χότζες, επιβάτης του Τιτανικού  έγραψε την επιστολή – με ημερομηνία 10 Απριλίου – στον φίλο του Έκτορ Γιανγκ, του Συντηρητικού Συνδέσμου Νιούταουν στο Σαουθάμπτον.

Ο Χότζες, με αριθμό επιβάτη 250643, κατευθυνόταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να επισκεφτεί την οικογένειά του στη Βοστώνη, αλλά έγινε ένας από τους περίπου 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζω τους όταν βυθίστηκε το πλοίο στις 15 Απριλίου.

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Henry Alridge and Son στο Ντέβιζες του Γουίλτσιρ, δήλωσε ότι η επιστολή έδωσε μια «ιστορικά ανεκτίμητη εικόνα» για το πώς ήταν η ζωή στο πλοίο.

Ο Χότζες επιβιβάστηκε στον Τιτανικό στο ταξίδι του προς τη Νέα Υόρκη από το Σαουθάμπτον στις 10 Απριλίου 1912, έχοντας ξοδέψει 13 λίρες για το εισιτήριο δεύτερης θέσης.

Η επιστολή του είχε ταχυδρομική σφραγίδα Κουίνσταουν, το πρώην όνομα του ιρλανδικού λιμανιού Κομπ, του τελευταίου σημείου στάσης του Τιτανικού πριν κατευθυνθεί προς τον Ατλαντικό.

Στην επιστολή του, ο Χότζες έγραψε για τον «καλό» καιρό και την ατμόσφαιρα στο πλοίο.

«Αγαπητέ Έκτορ, σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεγράφημα και για τις ευχές. Ήταν μια ευγενική και στοχαστική πράξη και την εκτιμώ πολύ, και θα σε παρακαλούσα να μεταφέρεις τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Συλλόγου μας. Δεν ήταν καλό εκ μέρους του προέδρου που ήρθε να με αποχαιρετήσει; Σχεδόν πιστεύω ότι θα μπορούσα να τον είχα πείσει να έρθει. Περνάμε υπέροχα μέχρι τώρα» ανέφερε.

Ο επιβάτης του Τιτανικού περιγράφει στην επιστολή λεπτομερώς διάφορες δραστηριότητες των επιβατών, όπως βόλτες, τραγούδια και «παιχνίδια ντόμινο και χαρτιών στα μπαρ».

«Περιγράφει το πλοίο και τους συνεπιβάτες και πώς περνούσαν την ώρα τους. Κι όμως, λίγο περισσότερο από τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Τιτανικός βρισκόταν στον πυθμένα του Βόρειου Ατλαντικού» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου δημοπρασιών, Άντριου Άλντριτζ.

Σε συνέντευξή του τόνισε ότι το ενδιαφέρον για αντικείμενα του πλοίου παραμένει αμείωτο και ότι ασκούν ακόμη περισσότερη γοητεία μεμονωμένες ιστορίες του πληρώματος και των επιβατών.

Η δημοπρασία του οίκου Henry Alridge and Son ολοκληρώνεται την Κυριακή (26.07.2026).

Πρόσφατα, σωσίβιο επιβάτιδας του Τιτανικού δημοπρατείται και αναμένεται να αγγίξει ακόμη και μισό εκατομμύριο ευρώ.

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