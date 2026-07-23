ΗΠΑ: Πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών ερευνάται για διαρροή στοιχείων σχετικά με τον αντιπρόεδρο Βανς

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ που συμμετείχε στην ομάδα ασφαλείας του Τζέι Ντι Βανς, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας για φερόμενη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τις μετακινήσεις του αντιπροέδρου προς μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης που επικαλείται το CNN, οι αμερικανικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει πρόσωπο που θεωρείται ότι παρείχε πληροφορίες για τα ταξίδια και τα μέτρα ασφαλείας του Τζέι Ντι Βανς. Την έρευνα διενεργεί η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις ή αν θα προκύψουν ποινικές διώξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πράκτορας φέρεται να αποτέλεσε πηγή πρόσφατου δημοσιεύματος του MS NOW, το οποίο ανέφερε ότι μέλη της ομάδας ασφαλείας του αντιπροέδρου εξέφραζαν δυσαρέσκεια για την επιβάρυνση που προκαλούσε το προσωπικό πρόγραμμα μετακινήσεων του Βανς. Στο ίδιο ρεπορτάζ περιλαμβάνονταν και λεπτομέρειες για προγραμματισμένη μετακίνησή του με τον γιο του, με ελικόπτερο των Πεζοναυτών, προς μάθημα γκολφ, ταξίδι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Η δημοσίευση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Μυστικών Υπηρεσιών, του FBI και αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, καθώς θεωρήθηκε ότι αποκάλυπτε επιχειρησιακές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια του αντιπροέδρου.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει επισήμως την υπόθεση.