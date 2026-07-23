Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών ερευνάται για διαρροή στοιχείων σχετικά με τον αντιπρόεδρο Βανς

Ήταν στην ομάδα ασφαλείας του αντιπροέδρου των ΗΠΑ και τέθηκε σε διαθεσιμότητα
Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ που συμμετείχε στην ομάδα ασφαλείας του Τζέι Ντι Βανς, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας για φερόμενη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τις μετακινήσεις του αντιπροέδρου προς μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης που επικαλείται το CNN, οι αμερικανικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει πρόσωπο που θεωρείται ότι παρείχε πληροφορίες για τα ταξίδια και τα μέτρα ασφαλείας του Τζέι Ντι Βανς. Την έρευνα διενεργεί η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις ή αν θα προκύψουν ποινικές διώξεις.

Ο πράκτορας φέρεται να αποτέλεσε πηγή πρόσφατου δημοσιεύματος του MS NOW, το οποίο ανέφερε ότι μέλη της ομάδας ασφαλείας του αντιπροέδρου εξέφραζαν δυσαρέσκεια για την επιβάρυνση που προκαλούσε το προσωπικό πρόγραμμα μετακινήσεων του Βανς. Στο ίδιο ρεπορτάζ περιλαμβάνονταν και λεπτομέρειες για προγραμματισμένη μετακίνησή του με τον γιο του, με ελικόπτερο των Πεζοναυτών, προς μάθημα γκολφ, ταξίδι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Η δημοσίευση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Μυστικών Υπηρεσιών, του FBI και αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, καθώς θεωρήθηκε ότι αποκάλυπτε επιχειρησιακές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια του αντιπροέδρου.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει επισήμως την υπόθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
101
93
91
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παντρεύτηκαν μέσα στα νερά του τυφώνα στις Φιλιππίνες – Η γαμήλια φωτογραφία που κέρδισε το World Press Photo
Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, οι Τζαμάικα Αγκιλάρ και Τζέιντ Ρικ Βερντίγιο θυμούνται την ημέρα του γάμου τους μέσα σε πλημμυρισμένη εκκλησία - «Δεν θα άλλαζα τίποτα»
Παντρεύτηκαν μέσα στα νερά του τυφώνα στις Φιλιππίνες
Άνοιξε ξανά η γκαλερί του Απόλλωνα στον Λούβρο μετά την κλοπή του αιώνα, αλλά χωρίς τα πολύτιμα κοσμήματα - Εντυπωσιακές εικόνες
Η αίθουσα έγινε στόχος ληστείας 88 εκατ. ευρώ - Οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να θαυμάσουν το πλούσια διακοσμημένο εσωτερικό της αίθουσας του 17ου αιώνα
Η γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο
Newsit logo
Newsit logo