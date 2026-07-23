Τσεχία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο με 5 επιβαίνοντες – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τραγωδία στην Τσεχία, μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην ανατολική πλευρά της χώρας.

Ελικόπτερο του τσεχικού στρατού με 5 στρατιώτες επιβαίνοντες συνετρίβη στην ανατολική Τσεχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού στο X την Πέμπτη 23.07.2026.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο της πτώσης, σε στρατιωτική βάση στο Ναμέστ ναντ Όσλαβου, 180 χλμ. νοτιοανατολικά της Πράγας.

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo pět vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní. pic.twitter.com/em5AX49kE4 — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 23, 2026

Σύμφωνα με τo τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων, τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τουλάχιστον έναν νεκρό από τα συντρίμμια, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.