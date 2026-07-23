Κόσμος

Τσεχία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο με 5 επιβαίνοντες – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τουλάχιστον έναν νεκρό από τα συντρίμμια, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται
Deployment of a helicopter unit in Poland, June 10, 2026. There are currently about 100 Czech soldiers and two UH-1Y Venom helicopters in Poland. This marks the first time the Czech Army has deployed these helicopters in an abroad operation.
Εικόνα αρχείου / Polochova Iveta / CTK via AP Images
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Τραγωδία στην Τσεχία, μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην ανατολική πλευρά της χώρας.

Ελικόπτερο του τσεχικού στρατού με 5 στρατιώτες επιβαίνοντες συνετρίβη στην ανατολική Τσεχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού στο X την Πέμπτη 23.07.2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο της πτώσης, σε στρατιωτική βάση στο Ναμέστ ναντ Όσλαβου, 180 χλμ. νοτιοανατολικά της Πράγας.

 

Σύμφωνα με τo τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων, τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τουλάχιστον έναν νεκρό από τα συντρίμμια, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

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