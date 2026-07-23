Παντρεύτηκαν μέσα στα νερά του τυφώνα στις Φιλιππίνες – Η γαμήλια φωτογραφία που κέρδισε το World Press Photo

Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, οι Τζαμάικα Αγκιλάρ και Τζέιντ Ρικ Βερντίγιο θυμούνται την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης μέσα σε πλημμυρισμένη εκκλησία, ενώ ο τυφώνας Γουίφα σάρωνε τις Φιλιππίνες. Οι εικόνες της νύφης να περπατά ξυπόλητη μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τα γόνατα έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Στις 22 Ιουλίου 2025, ο τυφώνας Γουίφα χτυπούσε τις Φιλιππίνες με ανέμους που έφταναν τα 130 χλμ./ώρα. Η ιστορική εκκλησία Μπαρασοαΐν, στην πόλη Μαλολός, βρισκόταν ήδη πλημμυρισμένη όταν η νύφη έφτασε στον χώρο της τελετής.

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«Θυμάμαι να προσεύχομαι να σταματήσει η βροχή, έστω για μία μέρα, ώστε να χαρούμε τον γάμο μας. Και ευτυχώς, σταμάτησε τη στιγμή που βγήκα από το αυτοκίνητο», θυμάται η Αγκιλάρ.

Παρότι είχε ενημερωθεί πως στον χώρο θα βρίσκονταν τηλεοπτικά συνεργεία, δεν περίμενε ότι η τελετή της θα εξελισσόταν σε παγκόσμιο γεγονός.

Το δίλημμα της τελευταίας στιγμής

Το προηγούμενο βράδυ, το ζευγάρι παρακολούθησε λειτουργία στην ίδια εκκλησία, όταν η έντονη βροχόπτωση άρχισε να πλημμυρίζει το εσωτερικό της.

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Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα παρακολουθούσαν συνεχώς τις μετεωρολογικές προβλέψεις, συζητώντας με τους διοργανωτές του γάμου και την εκκλησία για το ενδεχόμενο αναβολής.

Η εκκλησία και οι διοργανωτές πρότειναν να αλλάξει η ημερομηνία της τελετής, όμως ο χώρος της δεξίωσης δεν μπορούσε να μεταφερθεί.

Τελικά, το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει, όποιες κι αν ήταν οι συνθήκες.

Οι φωτογραφίες που έγιναν viral

Ο φωτορεπόρτερ του Associated Press, Άαρον Φαβίλα, έμαθε για τον… πλημμυρισμένο γάμο μόλις μία ώρα πριν από την έναρξή του.

Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του λόγω των πλημμυρών και να επιβιβαστεί σε όχημα διάσωσης, προκειμένου να φτάσει εγκαίρως στην εκκλησία.

Λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή, κατάφερε να φωτογραφίσει τη νύφη έξω από τον ναό. Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν διεθνώς και τον Απρίλιο του 2026 βραβεύθηκαν στον διαγωνισμό World Press Photo 2026.

«Είναι η αγάπη μέσα στην καταστροφή. Βλέπεις την πλημμύρα, αλλά ταυτόχρονα βλέπεις ελπίδα και αντοχή. Νομίζω πως αυτό άγγιξε τον κόσμο», δήλωσε ο φωτογράφος.

Γάμος μέσα στο νερό

Η νύφη περπάτησε ξυπόλητη μέχρι το ιερό, καθώς το δάπεδο είχε γίνει εξαιρετικά ολισθηρό.

«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να μην πέσω», λέει η Αγκιλάρ.

Περίπου οι μισοί από τους 100 καλεσμένους δεν κατάφεραν να φτάσουν λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής η στάθμη του νερού συνέχιζε να ανεβαίνει.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ζευγάρι και οι καλεσμένοι έλαβαν προληπτικά αντιβιοτικά για την αποφυγή ασθενειών που μεταδίδονται μέσω των πλημμυρικών υδάτων, όπως η λεπτοσπείρωση.

«Δεν θα άλλαζα τίποτα»

Το ζευγάρι ζει σήμερα στη Ναβότας, μια παράκτια περιοχή βορειοδυτικά της Μανίλα που πλήττεται συχνά από πλημμύρες.

Μετά τον γάμο τους, το πρώτο σπίτι που απέκτησαν υπέστη σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες, καταστρέφοντας ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα. Φέτος έχουν λάβει επιπλέον μέτρα προστασίας, όπως την ανύψωση των οικιακών συσκευών.

Παρά τις δυσκολίες, όταν αναπολούν την ημέρα του γάμου τους, δεν νιώθουν λύπη.

«Αν μου έλεγαν πριν από τον γάμο ότι θα παντρευόμουν μέσα στα νερά, θα έλεγα αποκλείεται. Τώρα όμως, ειλικρινά, δεν θα άλλαζα τίποτα από εκείνη την ημέρα» είπε ο γαμπρός.

Η κλιματική κρίση αλλάζει την πραγματικότητα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι εικόνες όπως αυτές ενδέχεται να γίνουν ολοένα και συχνότερες, καθώς η κλιματική αλλαγή ενισχύει την ένταση των τροπικών καταιγίδων.

Οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες χώρες απέναντι στους τυφώνες, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών οδηγεί σε ισχυρότερα και πιο καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, από το 2000 και μετά οι βροχοπτώσεις που συνδέονται με τυφώνες έχουν αυξηθεί κατά 17% έως 19% ανά δεκαετία.

Η περίοδος των καταστροφικών πλημμυρών το 2025 πυροδότησε και πολιτική κρίση στις Φιλιππίνες, μετά τις αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση κονδυλίων ύψους 9,2 δισ. δολαρίων που προορίζονταν για αντιπλημμυρικά έργα.