Τροχαίο στη Λέσβο: Το όνειρο ζωής των δύο γυναικών που έσβησαν στην άσφαλτο – Άφησαν την Αυστραλία για το νησί στο Αιγαίο

Έκαναν το όνειρο της ζωής τους πραγματικότητα μετακομίζοντας από την Αυστραλία στη Λέσβο, μέχρι που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα την περασμένη εβδομάδα.

Η Λένι και η Μάργκεριτ Τζόνσον σκοτώθηκαν στις 15 Ιουλίου 2026 σε τροχαίο, όταν το μικρό ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού στον δρόμο που συνδέει το παραθαλάσσιο χωριό Παναγιούδα με την πόλη της Μόριας, στη Λέσβο.

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Οι δύο γυναίκες είχαν αφήσει πίσω τους τη ζωή τους στην Αυστραλία για να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί που για τη μία από τις δύο αποτελούσε διαχρονικό σημείο αναφοράς τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην προσωπική της ζωή.

Η Λένι Τζόνσον υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά της, ενώ η Μαργκερίτ Τζόνσον κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Στο ίδιο σημείο μάλιστα, είχαν χάσει τη ζωή τους και δύο έφηβοι τον Μάρτιο.

Τα παιδιά τους, η Κέιτ, η οποία είχε πρόσφατα μετακομίσει στην Αθήνα για να σπουδάσει και να βρίσκεται πιο κοντά στις μητέρες της, και ο γιος τους Τζάκσον, που ζει στο Σίδνεϊ, έσπευσαν στη Λέσβο.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι δύο γυναίκες είχαν εργαστεί επί δεκαετίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνταξιοδότηση που ονειρεύονταν. Αφού ολοκλήρωσαν την επαγγελματική τους πορεία, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Λέσβο μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα, επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, κοντά στη φύση και σε μια τοπική κοινωνία που, όπως έλεγαν στους φίλους τους, τις είχε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η μετακόμιση στη Λέσβο για τη Μαργκερίτ Τζόνσον, η οποία υπήρξε καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ της Αυστραλίας. Ειδικευόταν στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με έμφαση στη Σαπφώ, τη σπουδαία ποιήτρια της Λέσβου, και στην έρευνα γύρω από τη σεξουαλικότητα και το φύλο στην αρχαιότητα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πολυετής ακαδημαϊκή της ενασχόληση με το έργο της Σαπφούς αποτέλεσε την έμπνευση για το όνειρό της να ζήσει κάποτε στο νησί όπου έζησε και δημιούργησε η αρχαία ποιήτρια.

Σε εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που δημιούργησε οικογενειακή φίλη, η Λένι περιγράφεται ως μια δυναμική, γενναιόδωρη και αφοσιωμένη γυναίκα, που δεν δίσταζε ποτέ να στηρίξει όσους αγαπούσε.

Για τη Μαργκερίτ, οι φίλοι της αναφέρουν πως διέθετε μια σπάνια ηρεμία και σοφία, βρίσκοντας πάντα τον τρόπο να καθησυχάζει και να συμβουλεύει όσους βρίσκονταν δίπλα της.

«Η Λένι και η Μαργκερίτ είχαν εργαστεί σε όλη τους τη ζωή για να χτίσουν τη συνταξιοδότηση που πάντα ονειρεύονταν. Μετακόμισαν στην Ελλάδα μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα για να ζήσουν το παραμύθι τους, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τον πιο χαλαρό ρυθμό ζωής και μια κοινότητα που γρήγορα αγάπησαν. Πραγματικά ζούσαν το όνειρο για το οποίο είχαν δουλέψει τόσο σκληρά», αναφέρει η φίλη της οικογένειας Έντιν Τσάπμαν.

Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, όσοι γνώριζαν το ζευγάρι κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που ξεχώριζαν για τη ζεστασιά, τη φιλοξενία και την αισιοδοξία τους.

Μετά την τραγωδία, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν λογαριασμό στο GoFundMe, προκειμένου να στηρίξουν τα δύο παιδιά του ζευγαριού στην κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής, κηδείας και των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται μετά την απώλεια των γονιών τους στο εξωτερικό.