Νάνσι Πελόζι: Ξανά πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Παραμένει στη θέση της η Νάνσι Πελόζι καθώς κέρδισε άλλη μια θητεία ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων την Κυριακή, μετά από «κλειστή» ψηφοφορία, στην έναρξη του 117ου Συνεδρίου.

Η 80χρονη Πελόζι από τους Δημοκρατικούς δεν δίστασε ουκ ολίγες φορές να τα βάλει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Θα είναι πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και τέταρτη συνολικά, έχοντας προηγουμένως εκλεγεί το 2007, 2009 και το 2019.

Η Νάνσι Πελόζι που κατάγεται από την Καλιφόρνια, αναδείχθηκε νικήτρια στη διαδικασία με 216 ψήφους έναντι 208 ψήφων του Ρεπουμπλικανού κι επίσης Καλιφορνέζου Κέβιν ΜακΚάρθι.

BREAKING: The floor of the House of Representatives erupts in applause as Rep. Nancy Pelosi is reelected as speaker of the House for the 117th congress, with 216 votes. https://t.co/XA4lnhkLkp pic.twitter.com/dPVrOdBVgI