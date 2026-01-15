NASA: Επέστρεψαν στη Γη οι 4 αστροναύτες, πρώτη εκκένωση ISS για ιατρικούς λόγους

Αρκετά νωρίτερα ολοκληρώθηκε διαστημική αποστολή της NASA, καθώς πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ένας αστροναύτης οδήγησε στην πρόωρη επιστροφή του πληρώματος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), περίπου έναν μήνα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η κάψουλα της SpaceX προσθαλασσώθηκε με επιτυχία στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, σε λιγότερο από 11 ώρες μετά την αποχώρηση των αστροναυτών από τον ISS. «Είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι σπίτι», δήλωσε η αστροναύτης της NASA και κυβερνήτης της κάψουλας, Ζένα Κάρντμαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε ότι NASA και SpaceX ανακοίνωσαν ότι θα επισπεύσουν την εκτόξευση του επόμενου τετραμελούς πληρώματος, η οποία προς το παρόν προγραμματίζεται για τα μέσα Φεβρουαρίου.

Στην επιστροφή συμμετείχαν οι Ζένα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε (NASA), μαζί με την Κίμια Γιούι από την Ιαπωνία και τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Οι αρμόδιοι δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του αστροναύτη που αντιμετώπισε το πρόβλημα υγείας, επικαλούμενοι το ιατρικό απόρρητο.

LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 15, 2026

Σύμφωνα με τη NASA, ο αστροναύτης βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση κατά την παραμονή του σε τροχιά, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη η άμεση επιστροφή του στη Γη για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και διαγνωστικές εξετάσεις.

Η διαδικασία επανεισόδου και προσθαλάσσωσης πραγματοποιήθηκε χωρίς τροποποιήσεις, ενώ το διασωστικό πλοίο διέθετε πλήρες ιατρικό προσωπικό.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/PAr3laJGN5 — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026

Η διαστημική υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για έκτακτη ανάγκη. Το περιστατικό υγείας σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, γεγονός που οδήγησε αρχικά στην ακύρωση προγραμματισμένου διαστημικού περιπάτου και τελικά στην απόφαση για πρόωρη επιστροφή. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η NASA διέκοψε αποστολή για ιατρικούς λόγους, ενώ αντίστοιχες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία.