Όχι 1, όχι 2, αλλά 7 όπλα είχε στην κατοχή της η Όντρεϊ Χέιλ, η οποία σκόρπισε το θάνατο σε σχολείο του Νάσβιλ, στο Τενεσί, σκοτώνοντας 6 άτομα.

Τα δυο τουφέκια εφόδου και το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκαν από την 28χρονη στο Covenant School του Νάσβιλ, είχαν αγοραστεί νόμιμα, όπως και το υπόλοιπο οπλοστάσιό της, διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας του Νάσβιλ, ο Τζον Ντρέικ.

Η Όντρεϊ Χέιλ, η οποία είχε φοιτήσει στο σχολείο, έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικών μέσα σε συγκριτικά μικρό χρονικό διάστημα, αλλού αφού σκότωσε τρία παιδιά, δυο κορίτσια κι ένα αγόρι 8 ως 9 ετών, και τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους τη διευθύντρια.

Αφού την περιέγραψαν ως νεαρή γυναίκα, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης διευκρίνισαν πως επρόκειτο για διεμφυλική που χρησιμοποιούσε ανδρικές αναφορικές αντωνυμίες όταν αναφερόταν στον εαυτό της στο διαδίκτυο.

Η δράστης παρακολουθείτο από γιατρό» καθώς είχε ψυχολογικά προβλήματα. ήταν άγνωστη στην αστυνομία, όπως και το κίνητρ» του μακελειού, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο ίδιος μίλαγε για «στοχευμένη» επίθεση εναντίον του σχολείου, για λεπτομερή σχέδια που βρέθηκαν στην κατοικία της, για πιθανό μίσος εναντίον του σχολείου, που βάζει στο επίκεντρο παραδοσιακές χριστιανικές αξίες.

Τα πράγματα μπορεί να ξεκαθαρίσουν όταν μελετηθούν τα γραπτά που άφησε πίσω η Όντρεϊ Χέιλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι της, αστυνομικοί βρήκαν κείμενο που περιέγραψαν με τον όρο «μανιφέστο».

Προτού περάσει στη δράση, έστειλε μήνυμα σε επαφή για να προειδοποιήσει ότι θα συνέβαινε «κάτι κακό»: «Μια μέρα, όλα θα βγάλουν περισσότερο νόημα», ανέφερε, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WTVF. «Άφησα παραπάνω από επαρκές αποδεικτικό υλικό πίσω».

Η φόνισσα μπήκε στο παλιό της σχολείο πυροβολώντας και κάνοντας κομμάτια γυάλινη πόρτα. Πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης εικονίζουν μια σιλουέτα βαριά οπλισμένη καθώς μπαίνει στο κτίριο.

I have a video for Marjorie Taylor Greene and the gun nuts blaming an unlocked side door for 6 murders in Nashville today.



…please explain to me how the doors being locked would have prevented the shooter from entering the school. 😏#NashvilleCovenantSchool pic.twitter.com/tLzOS299pk