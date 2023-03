Διαδήλωση ξέσπασε από τη βουλή της αμερικανικής Πολιτείας του Τενεσί, με τον κόσμο να ζητάει από τους βουλευτές να σκληρύνουν τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, αφού η περιοχή συγκλονίστηκε από το μακελειό σε σχολείο του Νάσβιλ με τους 6 νεκρούς, εκ των οποίων οι 3 ήταν παιδιά 9 ετών.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση για το μακελειό στο σχολείο που είχαν οργάνωσαν μητέρες από το Νάσβιλ του Τενεσί, κατακλύζοντας το κοινοβούλιο και αναγκάζοντας περίπολο στρατιωτών να αναπτυχθεί σε αυτοκινητόδρομο ώστε να ανοίξει τον δρόμο μεταξύ των διαδηλωτών για να περάσουν οι βουλευτές.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ στα οποία αναφερόταν «Όχι Άλλη Σιωπή» και «Πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα», ενώ φώναζαν «Σας νοιάζει καθόλου;» και «Όχι άλλη βία!».

Οι πυροβολισμοί σε σχολεία των ΗΠΑ, όπως ορίζεται οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο κάποιος ανοίγει πυρ εντός εκπαιδευτικού ιδρύματος, ανέρχονται σε 90 μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τον ιστότοπο K-12 School Shooting Database, που αποτελεί βάση δεδομένων για περιστατικά πυροβολισμών σε αμερικανικά σχολεία και ιδρύθηκε από τον ερευνητή Ντέιβιντ Ρίντμαν.

Πέρυσι σημειώθηκαν 303 περιστατικά και ήταν τα περισσότερα από κάθε έτος από τότε που άρχισε η συλλογή δεδομένων, το 1970.

Στο πρόσφατο περιστατικό στο Νάσβιλ, η δράστις σκότωσε τρεις μαθητές και τρία μέλη του προσωπικού στο Covenant School του Νάσβιλ. Η αστυνομία επενέβη και σκότωσε την επιτιθέμενη, μια 28χρονη διεμφυλική, πρώην μαθήτρια του σχολείου. Το κίνητρο για το μακελειό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Το Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης του Νάσβιλ έδωσε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα τις κλήσεις που έγιναν στον αριθμό 911 σχετικά με το περιστατικό.

Σε μία από αυτές, μια γυναίκα λέει στο κέντρο ότι κρύβεται μαζί με παιδιά σε ντουλάπα στην αίθουσα καλλιτεχνικών στον δεύτερο όροφο του σχολείου και ότι ακούει πυροβολισμούς, ενώ στην κλήση που έχει καταγραφεί ακούγονται κρότοι από πυρά.

Κάποια στιγμή στη διάρκεια της κλήσης ένα παιδί ακούγεται να λέει: «Θέλω να πάω σπίτι μου!». Η γυναίκα στη συνέχεια λέει στα παιδιά να σωπάσουν και να κάνουν ησυχία για να παραμείνουν ασφαλείς.

Σε άλλη κλήση, μια γυναίκα λέει ότι κρύβεται κάτω από γραφείο στο νηπιαγωγείο, ενώ ακούγονται πολύ δυνατοί κρότοι και δύο είδη συναγερμού.

Οι δημοτικές αρχές έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα τις κλήσεις που καταγράφηκαν μεταξύ του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης και των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ