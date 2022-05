Μια ιστορική στιγμή καταγράφηκε σήμερα για τη Σουηδία, το ΝΑΤΟ και όχι μόνο, καθώς η σκανδιναβική χώρα υπέγραψε το αίτημα ένταξης.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε υπέγραψε την αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ που θα φτάσει στα γραφεία του στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Νιώθω ότι είναι μια ιστορική στιγμή, κάνουμε αυτό που θεωρώ καλύτερο για τη χώρα μου» δήλωσε η Λίντε.

Η αίτηση της Φινλανδίας θα συζητηθεί μαζί με εκείνη της Φινλανδίας. Για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία, με την Τουρκία να θέλει εμπόδια και να απειλεί με βέτο…

The video of the historic moment for #Sweden and #NATO. pic.twitter.com/rcZxKNXxHI