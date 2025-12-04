Κόσμος

ΝΑΤΟ: «Η συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη για για αύξηση υβριδικών επιθέσεων» λέει o ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης εκτιμά ότι νέα περιστατικά συνδυαστικών επιθέσεων είναι αναπόφευκτα, την ώρα που αρκετές πρόσφατες ενέργειες αποδίδονται στη Ρωσία
Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ Στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς
Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ Στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς / REUTERS / Yves Herman

Πίσω από μια επιφανειακή εικόνα σχετικής ηρεμίας, το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για έναν υβριδικό πόλεμο που εξελίσσεται στο σκοτάδι. Από το στρατιωτικό αρχηγείο του Μονς στο Βέλγιο, ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς — Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης — προειδοποίησε την Πέμπτη (04.12.2025) για τη ραγδαία αύξηση υβριδικών επιθέσεων, κυρίως από τη Ρωσία, εναντίον κρατών-μελών και κάλεσε τη Συμμαχία να ενισχύσει άμεσα τις δυνατότητες αντίδρασής της.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΝΑΤΟ, οι υβριδικές επιχειρήσεις — ένας συνδυασμός στρατιωτικών και μη στρατιωτικών τακτικών, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορά κρίσιμων υποδομών, χρήση drones ή άτακτων ένοπλων ομάδων — αποτελούν πλέον συχνό εργαλείο αποσταθεροποίησης των δυτικών κρατών, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία.

«Οι υβριδικές απειλές είναι πραγματικότητα και πρέπει να περιμένουμε περισσότερα τέτοια περιστατικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Απερίσκεπτα ή σκόπιμα περιστατικά στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στα επεισόδια των τελευταίων μηνών, ο Γκρίνκεβιτς σημείωσε ότι ορισμένα φαίνεται να ήταν αποτέλεσμα απερισκεψίας, ενώ άλλα ήταν ξεκάθαρα εσκεμμένα. Υπογράμμισε ότι η σωστή απόδοση ευθύνης είναι κρίσιμη για την αντιμετώπισή τους και επιβεβαίωσε ότι «το ΝΑΤΟ γνωρίζει πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από μέρος αυτών των υβριδικών ενεργειών».

Ο στρατηγός ανέφερε επίσης ότι η Συμμαχία εξετάζει πιο προληπτικές κινήσεις: «Αν η Ρωσία προσπαθεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση, ίσως υπάρχουν τρόποι να τη φέρουμε κι εμείς», διευκρινίζοντας όμως ότι το ΝΑΤΟ «παραμένει αμυντική συμμαχία».

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες

Η Ρωσία αρνείται σταθερά οποιαδήποτε ανάμειξη σε κυβερνοεπιθέσεις ή περιστατικά με drones σε δυτικές χώρες. Διαψεύδει επίσης ότι σχεδιάζει επιθετική ενέργεια κατά του ΝΑΤΟ, παρότι η Συμμαχία στηρίζει την Ουκρανία με οπλισμό, πληροφορίες και τεχνική βοήθεια από την εισβολή του 2022.

Για τους επιτελείς του ΝΑΤΟ, η εικόνα είναι σαφής: ο υβριδικός χώρος έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης και αναμένεται να παίξει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια — και η Συμμαχία προετοιμάζεται πλέον ανοιχτά γι’ αυτό.

Κόσμος
