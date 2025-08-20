Κόσμος

ΝΑΤΟ: Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων επτά χωρών συνεχίζουν στην Ουάσινγκτον τις συνομιλίες τους για την Ουκρανία

Αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα γιατί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν συζητήθηκε λεπτομερώς στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε νωρίτερα
Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων στρατού μιας μικρής ομάδας χωρών συνεχίζουν στην Ουάσινγκτον τις συνομιλίες τους, για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος δυτικής χώρας, λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η πηγή αυτή είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, φιλοξενεί τις συνομιλίες για την Ουκρανία στις οποίες συμμετέχουν οι ομόλογοί του από περίπου έξι άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Δυτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα δεδομένου ότι το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν συζητήθηκε λεπτομερώς στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε νωρίτερα. Όπως είπε, αναμένει ότι θα συγκληθούν και άλλες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών για να συζητηθούν οι επιλογές που εξετάζει η μικρότερη ομάδα.

Δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες, αφού η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολιτικούς ηγέτες, πρόσθεσε.

