Υποστηρικτές του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο ποίος κλείνει σήμερα τα 47 του χρόνια, διαδήλωσαν στη Ρωσία και σε πολλές άλλες χώρες με τον ίδιο, έπειτα από τρία χρόνια στη φυλακή, να δηλώνει ότι διατηρεί υψηλό ηθικό παρά την επιδείνωση των συνθηκών κράτησής του.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, τουλάχιστον 45 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διάφορες ρωσικές πόλεις, κυρίως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επειδή διαδήλωναν υπέρ του Ναβάλνι. Η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες από διαδηλώσεις στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Γεωργία, το Βερολίνο.

Στην ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος ο Ναβάλνι ανέφερε ότι αν και έχει υψηλό ηθικό, θα προτιμούσε να βρίσκεται με την οικογένειά του και όχι σε μια αποικία κρατουμένων, 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

It’s my birthday today. When I woke up, I joked to myself that I can now add the SHIZO to the list of places where I’ve celebrated it over the years. And then, like many other people who reach a certain age (I’ve turned 47 today, wow), I though about my I thought about my…