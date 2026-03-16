Ναυάγιο στην Ιταλία: Αγνοείται αγοράκι δυο ετών – 292 μετανάστες μέσα σε 48ωρες φτάσανε στη Λαμπεντούζα

Τα περισσότερα από τα πλεούμενα, στα οποία επέβαιναν, είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης
FILE PHOTO: Migrants standing on a fiberglass boat wave at NGO Open Arms rescue boat "Astral" as they assist them in international waters south of Lampedusa, in the Mediterranean Sea, July 24, 2025. REUTERS/Ana Beltran/File Photo
Πλεούμενο, το οποίο μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, ανετράπη και βυθίστηκε χθες, Κυριακή (15.03.2026), σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα στην Ιταλία, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και με τα ταχύπλοά τους κατάφεραν να σώσουν 64 μετανάστες. Μέχρι αυτή την στιγμή όμως αγνοείται ένα αγοράκι δύο μόλις ετών, το οποίο είχε ξεκινήσει με την μητέρα του το μακρινό αυτό ταξίδι από την Σιέρα Λεόνε της Αφρικής.

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών συνεχίσθηκαν μέχρι αργά χθες βράδυ και ξανάρχισαν τα χαράματα. Το τελευταίο σαρανταοκτάωρο, συνολικά αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα 292 μετανάστες και πρόσφυγες. Τα περισσότερα από τα πλεούμενα, στα οποία επέβαιναν, είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.

