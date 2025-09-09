Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Στο φως το επίμαχο γράμμα του Ντόναλντ Τραμπ για τα γενέθλια του παιδόφιλου χρηματιστή

«Κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ - Επιμένει πως η συγκεκριμένη επιστολή είναι ψεύτικη
Οι ευχές του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν
Οι ευχές του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν / Reuters

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν από την πρώτη στιγμή την ύπαρξη του «αμαρτωλού» γράμματος που ήταν γεμάτο με ευχές για τα γενέθλια του Τζέφρι Επστάιν, η Wall Street Journal έβγαλε στη δημοσιότητα το σκίτσο.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζέφρι Επστάιν, έδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφο από το «βιβλίο γενεθλίων» του χρηματιστή, το οποίο περιλαμβάνει και τις ευχές του Ντόναλντ Τραμπ που είναι γραμμένες μέσα σε σκίτσο που απεικονίζει μία γυναικεία σιλουέτα.

Σαν υπογραφή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιμήθηκε τις τρίχες του εφηβαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι έγραψε την επιστολή ή σχεδίασε το συγκεκριμένο σκίτσο. Υπέβαλε αγωγή εναντίον των δημοσιογράφων και του εκδότη της Journal, ισχυριζόμενος δυσφήμιση και λέγοντας ότι η επιστολή ήταν «ψεύτικη».

Η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ περιέχει κείμενο ενός υποτιθέμενου διαλόγου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Τζέφρι Έπσταϊν. Σε αυτή ο Τραμπ αποκαλεί «φίλο» τον χρηματιστή.

«Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Σκίτσο
Η κάρτα με τις ευχές του Ντόναλντ Τραμπ για τα γενέθλια του Τζέφρι Επστάιν / REUTERS

Το «βιβλίο γενεθλίων», το οποίο είχε επιμεληθεί η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός του Τζέφρι Επστάιν, περιείχε ευχές από δεκάδες γνωστούς, συνεργάτες και φίλους του χρηματιστή, όπως ο Μπιλ Κλίντον. Ορισμένα μηνύματα ήταν τυπικές ευχές, ενώ άλλα περιείχαν σεξουαλικά υπονοούμενα ή σκίτσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν στην ενότητα «Φίλοι», μαζί με άλλες προσωπικότητες της εποχής.

Η σχέση Ντόναλντ Τραμπ με Τζέφρι Επστάιν έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα ΜΜΕ. Οι δύο άνδρες είχαν φιλικές σχέσεις τη δεκαετία του ’90, με τον Επστάιν να επισκέπτεται συχνά το κλαμπ Mar-a-Lago και να ταξιδεύει με τον Τραμπ με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υποστηρίξει ότι η σχέση τους διακόπηκε πριν από περίπου 15 χρόνια, λόγω μιας διαμάχης για υπαλλήλους που ο Επστάιν είχε «πάρει» από το Mar-a-Lago.

Η Μάξγουελ, που καταδικάστηκε για συνέργεια στην υπόθεση, έχει παραδεχθεί ότι όντως συνέταξε το λεύκωμα για τα γενέθλια του Επστάιν, αλλά υποστηρίζει ότι δεν θυμάται ποιοι συμμετείχαν με επιστολές.

Αν και ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός πριν από 6 χρόνια, στη φυλακή, μετά την καταδίκη του για σεξουαλικές κακοποιήσεις και διακίνηση ανηλίκων, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί «σεισμό» στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

