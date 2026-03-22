Νέα απεργία στα ταξί: Χειρόφρενο ξανά αύριο Δευτέρα και συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ

Χειρόφρενο τραβούν πάλι τα ταξί με τον ΣΑΤΑ να ανακοινώνει και νέα 24ωρη απεργία για αύριο Δευτέρα καλώντας μάλιστα τα μέλη του σε συγκέντρωση.

Η απεργία των ταξί θα διαρκέσει από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου. Παράλληλα, τη Δευτέρα στις 10:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνης, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου από όλη τη χώρα.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής σε ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε άρθρα του σχεδίου νόμου, κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα σε βάρος του κλάδου,

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Ανακοίνωση απεργίας, από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας έως της 06:00 το πρωί της Τρίτης

Όλοι παρόντες στη μεγάλη συγκέντρωση την Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 10:30 στο ΣΑΤΑ (χωρίς αυτοκίνητα) – με την συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων από ολόκληρη την Ελλάδα.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Έστω και την ύστατη στιγμή ο κλάδος των Ταξί θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του “ερανιστικού νομοσχεδίου” παου φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης.

Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις.

Το ΣΑΤΑ έχει ζητήσει την ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και ολόκληρη η κοινωνία ονομαστικά πλέον ποιοί βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα στηρίξουν την “μεταρρύθμιση” – απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων και κατά χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το Ταξί.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ψηλά το ηθικό,

Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα,

Το ταξί είναι εδώ ενωμένο δυνατό

Κάτω τα χέρια από τη δημόσια επιβατική μεταφορά

…. από την επόμενη μέρα θα έχουμε τον χρόνο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που καθησύχαζαν τον κλάδο τους τελευταίους μήνες.

Το ΣΑΤΑ ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

Θεσσαλονίκη: «Χειρόφρενο» αύριο και για 24 ώρες τα ταξί στην πόλη – Κάθοδος στην Αθήνα για τη διαμαρτυρία

«Χειρόφρενο» τραβούν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, για 24 ώρες οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να κατέβουν στην Αθήνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με συναδέλφους τους από όλη τη χώρα, την ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η απεργιακή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την απόρριψη βασικών αιτημάτων του κλάδου. Όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, περίπου 2.000 επαγγελματίες ταξί στον νομό επηρεάζονται άμεσα από τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.