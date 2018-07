Νέα απόρρητα έγγραφα «καίνε» τον Τραμπ! Σύμβουλός του συνωμοτούσε με τη Ρωσία

Τα απόρρητα έγγραφα είδαν το Σάββατο (21.07.2018) το φως της δημοσιότητας. Και για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να εξηγήσει πως και τι. «Πρωταγωνιστής» αυτή τη φορά είναι ο Κάρτερ Πέιτζ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της ομάδας του Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Αυτό είναι ο άνθρωπος που κατονομάζεται σε ένα έγγραφο της νομικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της επιτήρησης των κατασκόπων, του Σώματος Επιτήρησης Ξένων Υπηρεσιών Πληροφοριών, που ανάγεται στον Οκτώβριο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι New York Times.

«Το FBI πιστεύει πως ο Πέιτζ συνεργαζόταν και συνωμοτούσε με τη ρωσική κυβέρνηση», σύμφωνα με το κείμενο που συνέταξε πράκτορας του FBI, μεγάλο τμήμα του οποίου λογοκρίθηκε προτού δημοσιοποιηθεί.

Η Ρωσία κατηγορείται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι αναμίχθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2016. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών σχεδόν μια εβδομάδα αφότου απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον ειδικό εισαγγελέα που διεξάγει έρευνα για τη φερόμενη ανάμιξη του Κρεμλίνου, σε 12 πράκτορες της ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών για παραβίαση των υπολογιστών του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η επιτήρηση του Κάρτερ Πέιτζ είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο αντικείμενο μιας έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Αμερικανού προέδρου είχε συντάξει ένα σημείωμα στο οποίο υποστήριζε πως το FBI στηρίχθηκε για αυτή την επιχείρηση επιτήρησης σε παραγγελία που χρηματοδότησε το Δημοκρατικό κόμμα και η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον.

Αψηφώντας τον διευθυντή του FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε αποχαρακτηρίσει το τεσσάρων σελίδων σημείωμα που στηριζόταν στο έγγραφο το οποίο αποκαλύφθηκε.

Ο Λευκός Οίκος είχε μπλοκάρει αρχικά τη δημοσιοποίηση ενός αντι-σημειώματος με προέλευση τους Δημοκρατικούς στο οποίο υποστήριζαν πως η επιτήρηση «είχε στηριχθεί σε αναντίρρητες αποδείξεις και ένα λογικό κίνητρο».

Οι New York Times αναφέρουν πως ένας δικαστής είχε εγκρίνει το αρχικό έγγραφο για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. έγκριση η οποία ανανεώθηκε τρεις φορές από άλλους δικαστές.

«Φαίνεται όλο και περισσότερο πως η προεκλογική εκστρατεία Τραμπ για Πρόεδρος κατασκοπεύθηκε παράνομα με επιτήρηση για πολιτικό όφελος της ανέντιμης Χίλαρι Κλίντον» και των Δημοκρατικών, έγραψε σήμερα σε ένα tweet ο Ντόναλντ Τραμπ.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out – she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018