Νέα ένταση Ισραήλ – Τουρκίας: Ο Νετανιάχου στέλνει τον Ερντογάν στο δικαστήριο της Χάγης για τους Κούρδους και την Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή σε μια διυπουργική ομάδα και στον διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου να ξεκινήσουν την προετοιμασία μιας νομικής υπόθεσης εναντίον του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι i24.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οδηγία αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας υπόθεσης που θα μπορούσε ενδεχομένως να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, ανέφερε ότι η εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε αφότου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι είχε απευθυνθεί στην Interpol ζητώντας την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

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Αφορμή αποτέλεσε η μεταχείριση των κουρδικών μειονοτήτων από την τουρκική κυβέρνησή, καθώς και στην οικονομική υποστήριξη που παρέχει στη Χαμάς, όπως ανέφερε ο νομικός αναλυτής Αβισάι Γκρινζάιγκ το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026).

Η εν λόγω ανακοίνωση χαρακτηρίστηκε ως ένα ακόμη βήμα σε μια συνεχιζόμενη σειρά κλιμακωτών ενεργειών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, η οποία ώθησε τους ισραηλινούς αξιωματούχους να προχωρήσουν σε αντίποινα νομικά μέτρα κατά του Τούρκου προέδρου.

Ωστόσο, πηγές σημείωσαν ότι το Ισραήλ ελπίζει ότι δεν θα είναι στην πραγματικότητα απαραίτητο να καταθέσει την υπόθεση και ότι στοχεύει να χρησιμοποιήσει την ύπαρξη της υπόθεσης ως μοχλό πίεσης εναντίον του Ερντογάν, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την ως αποτρεπτικό μέσο.

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Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, όπως και αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση θα επικεντρωθεί στην πολιτική έναντι των Κούρδων και στη χρηματοδότηση της Χαμάς

Η υπόθεση που ετοιμάζεται θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις φερόμενες ενέργειες του Ερντογάν κατά των κουρδικών μειονοτήτων εντός της Τουρκίας, ενώ θα εξετάζει επίσης τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς της κυβέρνησής του με τη Χαμάς και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με την έκθεση.

Ούτε το Ισραήλ ούτε η Τουρκία έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη που ίδρυσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο χώρες δεν υπάγονται στην άμεση δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

Το Ισραήλ θα μπορούσε θεωρητικά να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΠΔ από μόνο του, αλλά το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με την έκθεση, είναι να το πράξει μέσω ενός τρίτου. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν απαραίτητα την πρόθεση να κατατεθεί η υπόθεση.

Αντίθετα, η προσδοκία είναι ότι η απλή ύπαρξη μιας προετοιμασμένης υπόθεσης, καθώς και η πιθανότητα να υποβληθεί, θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης και αποτροπής, με στόχο να αποθαρρύνει περαιτέρω κλιμάκωση εκ μέρους του Ερντογάν.