Σερβία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Βούτσιτς

Ανοίγει ο δρόμος για τις κάλπες στη Σερβία, με την παραίτηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς την οποία έγινε γνωστό ότι υπέβαλε το βράδυ της Κυριακής (27/9/26).

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αποχωρεί από την προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

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Serbia's President Aleksandar Vucic announces his resignation, ending his second and final five-year term and paving way for early presidential elections pic.twitter.com/zTEWGsMXAh — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 27, 2026

Η παραίτηση του Βούσιτς έγινε λίγο πριν λήξει θητεία του, που ήταν η δεύτερη και τελευταία, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβίας.

Ο τελευταίος ξένος ηγέτης που συνομίλησε, πριν παραιτηθεί, ήταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο (26/9/26).