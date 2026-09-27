Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σερβία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Βούτσιτς

Η παραίτηση του προέδρου Βούσιτς έρχεται λίγο πριν λήξει η θητεία του
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Eduardo Munoz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανοίγει ο δρόμος για τις κάλπες στη Σερβία, με την παραίτηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς την οποία έγινε γνωστό ότι υπέβαλε το βράδυ της Κυριακής (27/9/26).

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αποχωρεί από την προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Η παραίτηση του Βούσιτς έγινε λίγο πριν λήξει θητεία του, που ήταν η δεύτερη και τελευταία, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβίας.

Ο τελευταίος ξένος ηγέτης που συνομίλησε, πριν παραιτηθεί, ήταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο (26/9/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
125
122
114
105
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πέντε συλλήψεις για πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Βρετανία - Σκόπευαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» λέει ο Τραμπ
Η RAF Φέρφορντ στη Βρτεανία είναι από τις σημαντικότερες αεροπορικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή
Βρετανία
Πέδρο Σάντσεθ: Διαβεβαιώνει πως εργάζεται εντατικά για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης
Το μήνυμα του Ισπανού πρωθυπουργού μετά το κύμα οργής που έχει προκαλέσει η έξωση της Μαρικάρμεν, ηλικιωμένης ΑμεΑ από το σπίτι της στη Μαδρίτη καθώς δεν μπορούσε να πληρώνει το ενοίκιο
Ο Πέδρο Σάντσεθ
Newsit logo
Newsit logo