Πέδρο Σάντσεθ: Διαβεβαιώνει πως εργάζεται εντατικά για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης

O πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, μια 80χρονη ΑμεΑ που εκδιώχθηκε από το σπίτι της και αναδείχθηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, πως η κυβέρνησή του εργάζεται «εντατικά για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο προστασίας των ενοικιαστών, στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, την προσεχή Τρίτη».

«Χθες, η Μαρικάρμεν έκανε ένα βίντεο και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ισπανίας και ιδίως από εμένα να παρουσιάσουμε την προσεχή Τρίτη ένα νομοθετικό διάταγμα, προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες, οι οποίοι επίσης πλήττονται από τη στεγαστική κρίση», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενόψει των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, το 2027.

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«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου αυτό να επικυρωθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο», συνέχισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, καταγγέλλοντας την πολιτική που ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), το οποίο ελέγχει αυτήν τη στιγμή τον δήμο και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

«Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς», υπογράμμισε.

Την Τετάρτη, τα πλάνα από την έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από την οικία της προκάλεσαν σοκ στη χώρα και επανέφεραν στο προσκήνιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, που προβλέπονται επίσης για το 2027.

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Από χθες το βράδυ, εκατοντάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές έχουν καταλάβει ένα τμήμα της τεράστιας πλατείας του τουριστικού κέντρου της Μαδρίτης για να καταγγείλουν αυτήν την έξωση και γενικότερα να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώματα για τους ενοικιαστές.

Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, με την ονομασία «διάταγμα Μαρικάρμεν», τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και την ενίσχυση των περιορισμών στις εξώσεις.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Αντίστοιχο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.