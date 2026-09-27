Βρετανία: Πέντε συλλήψεις για πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ – Σκόπευαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» λέει ο Τραμπ

Πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε κοντά στην αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ των ΗΠΑ, στο Γκλόστερσιρ της Βρετανίας ως ύποπτοι για τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής (27.09.2026), όταν οι αρχές δέχθηκαν κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς την αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ στην Βρετανία. Πέντε άνδρες σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες πως σχεδίαζαν μια «τρομοκρατική ενέργεια» συνελήφθησαν, έπειτα από το περιστατικό στη νοτιοδυτική Αγγλία.

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«Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει πως ηγείται μιας έρευνας σχετικά με ένα περιστατικό που σημειώθηκε τη νύχτα στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ», ανέφερε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου, μετά τη σύλληψη υπόπτων, που κατηγορούνται για παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικά.

Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και παραμένουν υπό κράτηση.

Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

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🚨 BREAKING: Major incident near RAF Fairford.



I’m reporting from the police cordon, where armed officers are on scene following arrests over suspected explosives offences. pic.twitter.com/G9ehsPxaRx — TH101UK 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Truthhurts101UK) September 27, 2026

Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν. Για όσους από τους ενοίκους δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους έχει ανοίξει κοντινό κέντρο αναψυχής.

Several men were detained near the British RAF Fairford airbase, which is used by the U.S. Air Force and where B-1B Lancer heavy bombers are stationed, on suspicion of attempting to enter the facility and plant explosives.



Residents of some homes near the base were evacuated,… pic.twitter.com/QV3rzfpiRv — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 27, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και, κυρίως, ότι συνεργάζεται στενά με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του περιστατικού.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα τρία οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι πέντε άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της RAF Φέρφορντ.

proximity of the suspect vehicles to RAF Fairford is shocking! pic.twitter.com/VAnKURDOny — eddie (@eddiefara) September 27, 2026

Οι ύποπτοι σκόπευαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι αμερικανικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας για τη σύλληψη πέντε ανδρών κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στη δυτική Αγγλία.

«Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στα λιμάνια μας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στην πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ για ένα τουρνουά γκολφ. «Η σύλληψη του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν φανταστική… Τους είχαμε υπό έρευνα», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν τους υπόπτους υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη σύλληψή τους.

Η εγκατάσταση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία φιλοξενεί επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, υποστηρίζει αποστολές κατά του Ιράν από τον Φεβρουάριο εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι συλλήψεις έρχονται μετά από αυξημένα μέτρα προστασίας γύρω από την εγκατάσταση, αφότου η Βρετανία επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της είναι έτοιμες να αμυνθούν έναντι πιθανών αντιποίνων, μετά από προειδοποιήσεις από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σχετικά με αμερικανικά βομβαρδιστικά που επιχειρούν από το Φέρφορντ.

Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Οι βρετανικές αρχές ζητούν από το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.