Ο Τραμπ αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για συμφωνία με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα

Ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε την Κυριακή (27.09.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη.

«Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω με το Ιράν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios. «Ίσως να την είχαμε αποδεχτεί πριν από έναν χρόνο», πρόσθεσε. Οι Ιρανοί «υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Σύμφωνα με τον Axios, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και αύριο Δευτέρα, μετά τις συζητήσεις που είχαν (επίσης εμμέσως) οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός επέτρεψε να περάσουν «περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια» υδρογονανθράκων από τα Στενά του Ορμούζ αυτό το Σαββατοκύριακο, όγκος ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου.

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Στην ερώτηση αν εξετάζει το ενδεχόμενο επανάληψης των πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι «ακόμη το σκέφτεται».

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.