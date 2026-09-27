Βρετανία: Οι αρχές υποψιάζονται ότι το Ιράν είναι πίσω από την απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας σε αεροπορική βάση

Η αστυνομία της Βρετανίας ανακοίνωσε την Κυριακή (27.09.2026) ότι συνέλαβε πέντε άνδρες ως ύποπτους για «απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας» και αδικήματα βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, και ο στρατός έχει προχωρήσει σε ελέγχους τριών οχημάτων μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την RAF Fairford για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις που επιτίθενται σε πλοία των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι επιδίωκαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» και ότι βρίσκονται υπό έρευνα από τις βρετανικές και τις αμερικανικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα κίνητρο που συνδέεται με το Ιράν θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο πίσω από την πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, όπως δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει την έρευνα, ενώ εξετάζεται επίσης μια ρωσική επιχείρηση δολιοφθοράς ή ένα ισλαμιστικό σχέδιο πίσω από το περιστατικό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι ένοπλοι αστυνομικοί εμπόδιζαν την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης. Περίπου 30 οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων, είχαν σταθμεύσει στο χωριό Φέρφορντ κοντά στη βάση.

«Αρκετά ακίνητα εκκενώνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή Γουέλφορντ μετά την κήρυξη σοβαρού περιστατικού. Αυτό έρχεται μετά τη σύλληψη αρκετών ανδρών ως ύποπτων για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ, αναφερόμενη σε ένα χωριό κοντά στην αεροπορική βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η εξειδικευμένη ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών πυρομαχικών του Στρατού εξετάζει αυτή τη στιγμή έναν αριθμό οχημάτων». Η αστυνομία αργότερα ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε άνδρες ως ύποπτους για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία ηγείται της έρευνας για πιθανές τρομοκρατικές δραστηριότητες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών.

Η Βίκι Έβανς, αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, δήλωσε ότι έχει στηθεί κλοιός 400 μέτρων γύρω από τα τρία οχήματα που κίνησαν υποψίες, ενώ ο στρατός διεξάγει ελέγχους. Ως προληπτικό μέτρο, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων.

Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα συζητήσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των δυνάμεων.

«Η 501η Πτέρυγα Υποστήριξης Μάχης και οι συναδέλφες μας Πτέρυγες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σε εγρήγορση και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Αμερικανών στρατιωτικών μας, των πολιτών, των εργολάβων και των οικογενειών τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Αξιολογούμε συνεχώς μια ποικιλία παραγόντων που καθορίζουν τα μέτρα που θεσπίζουμε ή τροποποιούμε για την προστασία των εγκαταστάσεών μας, των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους», πρόσθεσε

«Η σύλληψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν φανταστική», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι ήταν «μια καταπληκτική δουλειά». «Τους είχαμε υπό έρευνα. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο λιμάνι μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε εξαιρετικά… Τους είχαμε υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και τους πιάσαμε», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Βρετανία δήλωσε τον Ιούλιο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση, αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν προειδοποίηση να μην επιτρέψουν σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να πετάξουν από το Φέρφορντ.

Βρετανοί υπουργοί ενημέρωσαν επίσης τους παρόχους κρίσιμων υποδομών σχετικά με την απειλή που θέτει η Ρωσία, με την κυβέρνηση να ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεις. Η Ρωσία αρνείται ότι εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις σε δυτικά έθνη.

Ο Τζούλιαν Τάντσμπερι, ο οποίος ζει στο Γουέλφορντ εδώ και 30 χρόνια, είπε ότι ένας κάτοικος είχε αναφέρει τρία «ύποπτα βαν» στο χωριό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

«Υπήρχαν αρκετοί αστυνομικοί, τρία περιπολικά στην είσοδο, και είπαν ότι πρέπει να εκκενωθεί η περιοχή, έχει σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό, και είπαν ότι δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης και τις εξειδικευμένες ομάδες που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό. «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό αντιμετωπίζεται», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ λαμβάνει ενημερώσεις για την κατάσταση, ανέφερε το γραφείο του. Ο Μπέρναμ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις, λέγοντας στο X: «Γνωρίζω ότι το σημερινό περιστατικό κοντά στην RAF Fairford θα είναι βαθιά ανησυχητικό για τους κατοίκους της περιοχής και για πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν τις εξελίξεις σε όλη τη χώρα».