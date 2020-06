Το Twitter τοποθέτησε προειδοποιητική σήμανση σε μια ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για λόγους παραβίασης της πολιτικής της εταιρείας κατά της καταχρηστικής συμπεριφοράς.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ μια ‘Αυτόνομη Ζώνη’ στην Ουάσινγκτον, καθόσον είμαι Εγώ ο Πρόεδρός σας. Αν προσπαθήσουν, θα αντιμετωπιστούν με σοβαρή δύναμη!» έγραψε σε μια ανάρτηση σήμερα ο μεγιστάνας πρόεδρος.

Η εταιρεία έκρυψε το tweet του Τραμπ επικαλούμενη απειλή βλάβης εναντίον μιας αναγνωρίσιμης ομάδας, όπως ανέφερε η εταιρεία. Κατέστησε ωστόσο προσβάσιμη την ανάρτηση για λόγους «δημόσιου συμφέροντος».

Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού κήρυξαν χθες Δευτέρα στην Ουάσινγκτον την Αυτόνομη Ζώνη του Μαύρου Οίκου (Black House Autonomous Zone) κοντά στον Λευκό Οίκο μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t