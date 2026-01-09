Κόσμος

Νέα προειδοποίηση Τραμπ στον Χαμενεΐ του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό εξόριστων αντιπολιτευτικών ομάδων και των ΗΠΑ
«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία. Στο πλαίσιο της αιματηρής καταστολής, το θεοκρατικό καθεστώς υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέκοψε και το ίντερνετ σε όλη τη χώρα.

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων στο Ιράν, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες (09.01.2026) βράδυ, ώρα Ελλάδας και πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά».

Μάλιστα, απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές που ανοίγουν πυρ, σκοτώνοντας – μέχρι στιγμής – δεκάδες διαδηλωτές, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε:

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας εν είδη απειλής ή προειδοποίησης: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Πλέον, και καθώς πολλές πόλεις ζουν άλλη μία νύχτα (σ.σ. την 13η) μαζικών διαδηλώσεων, με κυβερνητικά κτίρια να παραδίδονται και πάλι στις φλόγες, ενώ καίγονται ακόμη και τζαμιά, περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την 28η Δεκεμβρίου, κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, όπως ανακοίνωσε μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεοπτική ομιλία του, νωρίτερα την Παρασκευή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποσχέθηκε να μην υποχωρήσει, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό εξόριστων αντιπολιτευτικών ομάδων και των ΗΠΑ, ενώ ένας εισαγγελέας απείλησε με θανατικές ποινές.

