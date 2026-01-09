Νέα προειδοποίηση Τραμπ στον Χαμενεΐ του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει»

«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία. Στο πλαίσιο της αιματηρής καταστολής, το θεοκρατικό καθεστώς υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέκοψε και το ίντερνετ σε όλη τη χώρα.

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων στο Ιράν, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες (09.01.2026) βράδυ, ώρα Ελλάδας και πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά».

Μάλιστα, απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές που ανοίγουν πυρ, σκοτώνοντας – μέχρι στιγμής – δεκάδες διαδηλωτές, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε:

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας εν είδη απειλής ή προειδοποίησης: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Πλέον, και καθώς πολλές πόλεις ζουν άλλη μία νύχτα (σ.σ. την 13η) μαζικών διαδηλώσεων, με κυβερνητικά κτίρια να παραδίδονται και πάλι στις φλόγες, ενώ καίγονται ακόμη και τζαμιά, περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την 28η Δεκεμβρίου, κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, όπως ανακοίνωσε μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

IRAN: Video coming via starlink of big protest tonight in Sa’adat Abad in capital Tehran. Protestors chanting death to Khamenei, with fire seen coming from adjacent building. Total comms blackout: pic.twitter.com/JIbas9gHnR — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 9, 2026

Despite a complete shutdown of the internet and phone lines, the people of Iran are in a revolution in 2026. On January 9, the people of Tehran took over the streets, demanding the overthrow of Khamenei and the corrupt regime, and calling for the return of Prince Reza Pahlavi.… pic.twitter.com/A6J0atLtMS — KEOXER (@ariakeoxer) January 9, 2026

Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei insists that the Islamic republic will “not back down” in the face of protesters who he calls “vandals” and “saboteurs”.



In a speech broadcast on state TV, Khamenei said US President Donald Trump’s hands “are stained with the blood… pic.twitter.com/jCkirdEMRi — CGTN Europe (@CGTNEurope) January 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεοπτική ομιλία του, νωρίτερα την Παρασκευή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποσχέθηκε να μην υποχωρήσει, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό εξόριστων αντιπολιτευτικών ομάδων και των ΗΠΑ, ενώ ένας εισαγγελέας απείλησε με θανατικές ποινές.