Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: «Λάθος η στρατικοποίηση των νησιών και η συνεργασία Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ», λέει ο Τσελίκ

Ο Ομέρ Τσελίκ δεν έχασε την ευκαιρία να δηλώσει την ενόχληση της Άγκυρας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο προφανώς κατηγορώντας για ακόμη μία φορά Ελλάδα και Κύπρο, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, άσκησε κριτική στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενίσχυσης της άμυνας στα νησιά του Αιγαίου. Όπως ανέφερε, θεωρεί «λανθασμένη τη στρατιωτικοποίηση των νησιών», κάνοντας ειδική αναφορά και στην ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η «στενή συνεργασία» των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ ενισχύει την αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκφράζοντας ταυτόχρονα δυσαρέσκεια και για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες στην περιοχή.

«Ήδη είχαμε δηλώσει πως είναι λάθος που η Ελλάδα στρατικοποιεί τα νησιά τα οποία έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε πως η συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ δημιουργεί αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα διάφορες χώρες της Ε.Ε. δηλώνουν πως θα στείλουν πλοία στην περιοχή ή θα αυξήσουν την παρουσία τους. Αυτό είναι εντελώς λάθος», είπε.

Ακόμη πρόσθεσε: «Η Ευρώπη στον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας έχει δείξει πως έχει έλλειψη οράματος και έχει έλλειψη στην πολιτική ασφάλειας. Τώρα, ενώ υπάρχει αυτή η ανακατωσούρα στην Ανατολική Μεσόγειο, τρέχουν πίσω απο τους κακομαθημένους Ελληνοκύπριους και πίσω απο τις σιωνιστικές τους συμμαχίες. Πρέπει να σταθούν μακριά απο βήματα και παρουσίες που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια στη Μεσόγειο».