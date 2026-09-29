Κόσμος

Η Σίντι Κρόφορντ είναι συντετριμμένη και δυσκολεύεται να οργανώσει το μνημόσυνο του γιου της που πέθανε από υπερβολική δόση

Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home και οι στάχτες του θα παραμείνουν στο σπίτι των γονιών του στο Μαλιμπού
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Σίντι Κρόφορντ / Ρέιντ Γκέρμπερ
O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του Σίντι Κρόφορντ και Ρέιντ Γκέρμπερ / EPA / ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ είναι απαρηγόρητοι μετά τον ξαφνικό θάνατο του 27χρονου γιου τους Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Τώρα καλούνται να διοργανώσουν το μνημόσυνό του, κάτι που τους δυσκολεύει πολύ συναισθηματικά.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, ύστερα από υπερβολική δόση, όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home και οι στάχτες του θα παραμείνουν στο σπίτι των γονιών του στο Μαλιμπού, ωστόσο το διάσημο super model και ο Ραντ Γκέρμπερ επιθυμούν να διοργανώσουν μία τελετή για να τιμήσουν τη μνήμη του, παρά το γεγονός πως αδυνατούν να προχωρήσουν τη διαδικασία λόγω συναισθηματικής φόρτισης.

«Είναι δύσκολο να πάρεις τέτοιες αποφάσεις όταν όλοι δυσκολεύονται συναισθηματικά», εξήγησε πηγή στο People τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας: «Προτεραιότητά τους είναι να παραμείνει ιδιωτικό, χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ ή των παπαράτσι».

Άλλη πηγή δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι η 60χρονη Κρόφορντ και ο σύζυγός της «εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλήξουν» στις λεπτομέρειες.

«Θέλουν να είναι μια πολύ κλειστή τελετή, όμως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι στη ζωή του Πρίσλεϊ που τον αγαπούσαν, και ο αριθμός όσων έχουν επικοινωνήσει μαζί τους για να παρευρεθούν είναι μεγάλος», υποστήριξε η πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρόλα αυτά, φέρεται πως το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το μνημόσυνο στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, λόγω της «αγάπης του γιου τους για το σερφ και τη θάλασσα».

Μετά τον θάνατο του γιου τους Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ έχουν ρίξει το βάρος του στην κόρη τους, Κάια, η οποία έχει πάθει κατάθλιψη μετά την ξαφνική απώλεια του αδερφού της.

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