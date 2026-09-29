Ουαλία: Βρέθηκε νεκρό νεογνό – Έκκληση της αστυνομίας στη μητέρα να επικοινωνήσει μαζί τους

Το σώμα ενός νεογέννητου βρέθηκε σε ακτή στη βόρεια Ουαλία, με την αστυνομία να απευθύνει έκκληση στη μητέρα, η οποία ενδέχεται να βρίσκεται σε «εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση», να επικοινωνήσει μαζί τους. Το νεογνό εντόπισε πολίτης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η διευθύντρια μαιευτικής και γυναικολογικών υπηρεσιών του Betsi Cadwaladr University Health Board, Fiona Giraud, στην Ουαλία, απηύθυνε προσωπική έκκληση στη μητέρα του νεογέννητου μωρού να ζητήσει βοήθεια.

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«Θέλω να γνωρίζετε ότι η άμεση προτεραιότητά μας είναι η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία σας. Κατανοούμε ότι μπορεί να αισθάνεστε φοβισμένη ή να μην ξέρετε τι να κάνετε στη συνέχεια», ανέφερε. Τόνισε ότι υπάρχουν «σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της μητέρας».

«Αναγνωρίζουμε ότι είναι πιθανό να βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση. Μπορεί να φοβάται να αναζητήσει τη βοήθεια που χρειάζεται, επειδή ανησυχεί ότι θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν έχετε πού να απευθυνθείτε ή ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν για όσα συνέβησαν. Παρακαλούμε, μην αισθάνεστε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε μόνη σας.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του μωρού σας. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να σας βρούμε, να βεβαιωθούμε ότι είστε ασφαλής και να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την ιατρική φροντίδα και την υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεστε.

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Σας ζητώ προσωπικά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας, να απευθυνθείτε σε έναν αστυνομικό ή να πάτε σε αστυνομικό τμήμα.

Αν βλέπετε ή ακούτε αυτή την έκκληση, θέλω να γνωρίζετε ότι θέλουμε να σας ακούσουμε. Κάντε το πρώτο βήμα και επικοινωνήστε μαζί μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν».

Η αστυνομία ανησυχεί πως η μητέρα «ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια» και απηύθυνε έκκληση στον πατέρα του μωρού, αλλά και σε συγγενείς, φίλους, γείτονες ή συναδέλφους της μητέρας που μπορεί να γνωρίζουν κάτι.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για μια γυναίκα ή ένα κορίτσι που πιστεύετε ότι ήταν έγκυος ή της οποίας η συμπεριφορά ήταν ασυνήθιστη ή διαφορετική από το φυσιολογικό τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης από φίλους, οικογένεια ή κοινωνικές σχέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κατανοούμε ότι είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος στις Αρχές, όμως η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».

Νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης (30.09.2026), προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του βρέφους.