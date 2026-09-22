Reuters: Δυο νέες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία προβλέπει η συμφωνία Δανίας – ΗΠΑ

Κερδισμένος φαίνεται πως βγήκε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό μιλούσε ακόμα και για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ και σήμερα Τρίτη (22.9.26) αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψει την πολυπόθητη συμφωνία που θα ενισχύσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters η συμφωνία που κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Γροιλανδία, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

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Εκτός από την υφιστάμενη αμερικανική βάση Pituffik Space Base, αναμένεται να δημιουργηθούν δύο ακόμη στρατιωτικές εγκαταστάσεις: η Narsarsuaq, πρώην αεροπορική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, όπου σήμερα έχουν απομείνει μόλις μερικές δεκάδες κάτοικοι, και η Mestersvig, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα από τη Sirius Dog Sled Patrol, μονάδα ειδικών δυνάμεων της Δανίας.

Η τριμερής συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 17:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τραμπ θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία θα εντάξει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό τη συλλογική εποπτεία του ΝΑΤΟ, αντί να παραμείνει αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Ουάσινγκτον και της Κοπεγχάγης.

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Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία». Η Δανία δεν έχει απαντήσει στη συγκεκριμένη διατύπωση, έχει ωστόσο αναφέρει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του Βασιλείου και το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Ως εκ τούτου, παραμένει ασαφές εάν τροποποιεί τη συνθήκη άμυνας του 1951, η οποία αποτελεί τη νομική βάση για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ή εάν δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας.

Από την επιδίωξη απόκτησης της Γροιλανδίας στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας

Η συμφωνία βάζει τέλος στην προηγούμενη επιδίωξη του Τραμπ για πλήρη απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός νησιού περίπου τρεις φορές μεγαλύτερου από το Τέξας, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι κυρίως κατά μήκος των δυσπρόσιτων ακτών του.

Προβλέπει σημαντική επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στο νησί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν εκεί 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς. Σήμερα, η Pituffik Space Base είναι η μοναδική ενεργή αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί.

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία και σήμερα ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται ανάμεσα στην Αρκτική και τη Βόρεια Αμερική και διαθέτει σημαντικούς ενεργειακούς πόρους.

Η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ή οικονομικής πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας είχε προκαλέσει τον Ιανουάριο διπλωματική κρίση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και οδήγησε τη Δανία και την κυβέρνηση της Γροιλανδίας σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.