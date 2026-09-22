Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την Νταϊάνα με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της

Από την ημέρα που επέστρεψε στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά του, ο πρίγκιπας Χάρι φροντίζει να είναι στην επικαιρότητα. Τώρα «βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα» με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της.

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του Νταϊάνα, με αφορμή την 30ή επέτειο από τον θάνατό της, που συμπληρώνεται το επόμενο έτος. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε ένα τραγικό τροχαίο στις 31 Αυγούστου 1997 στο Παρίσι.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δούκας του Σάσεξ έχει προσεγγίσει αρκετούς φίλους και συγγενείς της αείμνηστης πριγκίπισσας σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε μια τέτοια παραγωγή, μεταξύ αυτών και τον αδελφό της Τσαρλς Σπένσερ. Ωστόσο, το πρότζεκτ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς ο Χάρι φέρεται να εξετάζει διαφορετικούς τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη της Νταϊάνα και την κληρονομιά της ενόψει της επετείου, τον Αύγουστο του 2027.

Σύμφωνα με την Dailymail, πηγή φέρεται να δήλωσε: «Ο Δούκας έχει συζητήσει μια σειρά από πιθανά πρότζεκτ για να τιμήσει την 30ή επέτειο από τον θάνατο της μητέρας του, Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να εξετάζει ποιος θα ήταν ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να τιμήσει την κληρονομιά της κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής επετειακής χρονιάς».

Το ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να παραχθεί μέσω της Archewell Productions, της εταιρείας παραγωγής του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, η οποία έχει πολυετή συμφωνία πρώτης επιλογής με το Netflix για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, σύμφωνα με την Telegraph.

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Η πιθανότητα ο Χάρι να αναλάβει την παραγωγή ενός δικού του ντοκιμαντέρ για την Νταϊάνα έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, καθώς το νέο βιβλίο του θείου του για την Νταϊάνα έχει προκαλέσει αναστάτωση στη βρετανική βασιλική οικογένεια και κυρίως στον βασιλιά Κάρολο.

Το βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister» περιλαμβάνει μια σειρά από βαθιά προσωπικές αναμνήσεις του αδελφού της για την Νταϊάνα και τη ζωή της μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Τσαρλς Σπένσερ και πρίγκιπας Χάρι / Dominic Lipinski/Pool via REUTERS/File Photo

Ο 62χρονος αδελφός της Νταϊάνα έχει δηλώσει ότι ήθελε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είπε, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: «Να είσαι βέβαιος ότι σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Τα Ανάκτορα εξέδωσαν στη συνέχεια ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν:

«Αν και, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος από το πένθος ενός αδελφού μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ο καβγάς του αδελφού της Νταϊάνα και του Καρόλου είχε να κάνει με την απόφαση να περπατήσουν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα, πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά την κηδεία. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι είχε επιμείνει στον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο πως η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι μικροί γιοι της να υποστούν μια τέτοια δοκιμασία.

Η χρονική συγκυρία σημαίνει ότι το πιθανό πρότζεκτ του Χάρι θα μπορούσε να τον φέρει στο επίκεντρο ενός νέου κύματος ντοκιμαντέρ και βιβλίων για την Νταϊάνα, καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον θάνατό της.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας τους στο ντοκιμαντέρ του BBC «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy», το οποίο κυκλοφόρησε το 2017, με αφορμή τη 20ή επέτειο από τον θάνατό της. Μια παρόμοια συνεργασία σήμερα φαίνεται δύσκολη, δεδομένης της γνωστής πλέον αποξένωσης μεταξύ των δύο αδελφών.

Πηγή δήλωσε πρόσφατα στη Mail: «Ο Γουίλιαμ έχει φτάσει ξανά στο σημείο όπου, αν αναφέρεις τον πρίγκιπα Χάρι μπροστά του, θα σε πετάξει έξω από το δωμάτιο. Σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του».