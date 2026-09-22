Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη για πρώτη φορά στη Βρετανία μετά τη μετακόμισή της – Σε παμπ με την Έλεν Ντε Τζένερις

Ξεχωριστές εμφανίσεις στη Βρετανία κάνουν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι. Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη για πρώτη φορά μετά τη μετακόμισή της στη Βρετανία, ωστόσο δεν ήταν με τον πρίγκιπα Χάρι αλλά την Έλεν Ντε Τζένερις. Οι δυο τους πήγαν σε παμπ.

Λίγες μέρες ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε στην εναρκτήρια τελετή των βραβείων «Invictus Spirit Awards» στο Λονδίνο, χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ στο πλευρό του. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία.

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Η έξοδος στα Cotswolds – όπου είναι σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι – αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση της μετά τη μετακόμισή της στη Βρετανία τον Αύγουστο μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, και τα δύο παιδιά τους. Η Μέγκαν Μαρκλ φόρεσε ένα λευκό παντελόνι και ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο, λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύσει η Page Six.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Mαρκλ έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 26 Αυγούστου, όπου μετακόμισαν για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή με τα παιδιά τους.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μέγκαν Μαρκλ δυσκολεύεται αρκετά να γίνει αποδεκτή στο νέο κοινωνικό της περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και η ακριβής τοποθεσία του νέου σπιτιού των Σάσεξ δεν έχει αποκαλυφθεί, ο Χάρι και η Μέγκαν λέγεται ότι έχουν εγκατασταθεί σε μια κατοικία που δεν ανήκει στη βασιλική περιουσία και πιστεύεται ότι βρίσκεται στα Cotswolds.

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Η υψηλή κοινωνία της περιοχής αποτελείται από αριστοκράτες και κοσμικούς επισκέπτες του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος της Telegraph, Eilidh Hargreaves, υποστήριξε ότι η προσπάθεια να ενταχθούν στον κοινωνικό κύκλο της περιοχής είναι «πολύ πιο δύσκολη» από οτιδήποτε άλλο έχουν επιχειρήσει μέχρι σήμερα, καθώς οι ντόπιοι δεν βλέπουν με θετικό μάτι το ζευγάρι και ιδιαίτερα τη Μέγκαν. Με απλά λόγια, δεν την συμπαθούν και δεν το κρύβουν.

Έγραψε: «Σε ένα μεγάλο δείπνο το περασμένο Σάββατο, ένας γνωστός από τον κοινωνικό της κύκλο έκανε ένα πείραμα: “Κάθισα δίπλα σε αυτούς τους άνδρες και άρχισα να μιλάω για τη Μέγκαν, και ένας από αυτούς παραλίγο να φύγει. Μου είπε: “Αν πεις αυτή τη λέξη άλλη μία φορά…”»

Η δημοσιογράφος, αφού μίλησε με τους νέους γείτονές της, κατέληξε σε μια ακόμη πιο έντονη παρατήρηση:

«Δεν ήταν απλώς το “δεν θέλουμε καμία σχέση μαζί της”, αλλά το “μην υποβαθμίζεις το σπίτι μου φέρνοντας αυτό το θέμα στην κουβέντα”».

Τα βίντεο της Μέγκαν

Την ίδια ώρα η Μέγκαν ανεβάζει βίντεο με τη νέα καθημερινότητά τους στη Βρετανία. Εκεί είδαμε την ίδια και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι,μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ σε οικογενειακές στιγμές.

Λίγες μέρες αργότερα άρχισαν τα δύσκολα για την οικογένεια, αφού αναγκαστηκαν να αλλάξουν εκτάκτως σχολείο για τα παιδιά – και μάλιστα μόλις είχαν ξεκινήσει τη σχολική τους χρονιά – καθώς υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά τους.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συστάσεις της ομάδας ασφαλείας της οικογένειας και συνδέεται αποκλειστικά με ζητήματα ασφαλείας και όχι με το ίδιο το σχολείο, με το οποίο ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι.

Ο καλύτερος μπαμπάς

Την περασμένη Τρίτη (15.09.2026), ο πρίγκιπας Χάρι είχε γενέθλια και η σύζυγός του δημοσίευσε ένα βίντεο με καθημερινές στιγμές τους. Η Μέγκαν επέλεξε να επενδύσει το βίντεο με το τραγούδι «The Best» – αγαπημένο τραγούδι της Νταϊάνα – ενώ στο τέλος εμφανίζεται το μήνυμα που έγραψε για τον σύζυγό της: «He’s simply the best. Happy birthday, my love».