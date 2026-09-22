Άσκηση «Θαλασσόλυκος»: Η Τουρκία βγάζει 100 πλοία και 50 αεροπλάνα σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία επιστρέφει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με την προκλητική άσκηση «Θαλασσόλυκος», λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διακλαδικής άσκησης Ελλάδας – Αιγύπτου στην Κρήτη με την κωδική ονομασία «MEDUSA 15».

Η Τουρκία πραγματοποιεί από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου την άσκηση μεγάλης κλίμακας «Θαλασσόλυκος» στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αναπτύσσοντας 100 πολεμικά πλοία, 50 αεροπλάνα και 14.000 στρατιώτες, όπου θα εκτελεστεί ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων για την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών δυνάμεων.

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Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για την άσκηση «Θαλασσόλυκος» υπογραμμίζεται ότι στόχος είναι να αξιολογηθεί η ετοιμότητα για την υπεράσπιση και την άμυνα της «Γαλάζιας Πατρίδας» έναντι των υφιστάμενων «κινδύνων ασφαλείας» στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο, ενώ ακόμα αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν βολές με πραγματικά πυρά.

🌊 Mavi Vatan’da DENİZKURDU zamanı! 🇹🇷⚓



Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı;



⚓ 100 gemi,

✈️ 50 hava vasıtası,

🪖 14 bin personelin katılımıyla



🗓️ 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek.



Mavi Vatan’ın her köşesinde; güçlü, kararlı… pic.twitter.com/btnKHtnduV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2026

Σημειώνεται ότι ο «Θαλασσόλυκος Ι/26» είναι συνέχεια της άσκησης «Θαλασσόλυκος II/26» που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όπου συμμετείχαν 125 πολεμικά πλοία, 60 αεροσκάφη και 18.000 στρατιώτες, ενώ η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15» στην Κρήτη, με τη συμμετοχή ελληνικών και αιγυπτιακών δυνάμεων.

Πηγή: onalert.gr