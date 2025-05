Νέα Υόρκη: Άνδρας σκοτώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα της πυροσβεστικής – Μόλις τον είχαν βγάλει από φλεγόμενο κτίριο

Ένας άνδρας 53 ετών έχασε τη ζωή του με τον πλέον τραγικό τρόπο, καθώς υποχώρησε η σκάλα των πυροσβεστών που είχαν κληθεί να τον σώσουν από φλεγόμενο διαμέρισμα στο Μπρούκλιν.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (19.5.2025) σε μια πολυκατοικία στο Σάνσετ Παρκ. Στο σημείο είχε σπεύσει η πυροσβεστική της Νέας Υόρκης μετά από κλήση για φωτιά στο διαμέρισμα στο Μπρούκλιν. Μόλις έφτασαν οι πυροσβέστες διαπίστωσαν πως ένοικοι είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Η μόνη διέξοδος ήταν το παράθυρο. Η πυροσβεστική έστησε τα οχήματα έξω από το διαμέρισμα και σήκωσε τις σκάλες διάσωσης.

Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει έναν άνδρα να βγαίνει από ένα παράθυρο του τρίτου ορόφου, ενώ καπνός ξεχύνεται πίσω του. Ένας πυροσβέστης τον περιμένει στην κορυφή αναδιπλούμενης σκάλας για να τον βοηθήσει.

Όταν ο 53χρονος άνδρας πάτησε στη σκάλα, αυτή υποχώρησε και ο άνδρας έφυγε από τα χέρια του πυροσβέστη και έπεσε στο κενό.

HORROR IN NYC: FDNY probes fatal ladder failure in Brooklyn fire rescue. Ashiq Hussain (53) Pakistani immigrant, fell from a 2nd floor window while escaping a fire on Monday. The ladder collapsed, causing Hussain to strike his head on the pavement. He later died at the hospital. pic.twitter.com/DhaxYgZHch