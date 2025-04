Νέα Υόρκη: Ελικόπτερο έπεσε στον ποταμό Χάντσον – Ένας νεκρός

Ένα ελικόπτερο κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον στο Κάτω Μανχάταν στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Πέμπτης (10/04/2025).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένα νεκρός καθώς στο ελικόπτερο που έπεσε στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη επέβαιναν τουλάχιστον 4 άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στα social media πως άκουσαν έναν «δυνατό ήχο» τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου ενώ κάποιο έκαναν λόγο για σπασμένο έλικα.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.



Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.



