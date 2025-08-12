Συμβαίνει τώρα:
Νέα Υόρκη: Κλέφτης αυτοκινήτων έπεσε στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη – Προσπάθησε να πνίξει αστυνομικό

Ο 24χρονος προσπάθησε να ξεφύγει βουτώντας στον κολπίσκο του Ιστ Ροκαγουέϊ
Σύλληψη κλέφτη αυτοκινήτων
New York City Police Dept.

Νέο βίντεο από κάμερα σώματος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δείχνει τη στιγμή που δύο ένστολοι πηδούν στο νερό στα ανοιχτά του Ιστ Ροκαγουέϊ, στην προσπάθειά τους να συλλάβουν κλέφτη αυτοκινήτων από το Κουίνς.

Ο 24χρονος κλέφτης αυτοκινήτων, λίγο νωρίτερα είχε προσπαθήσει να ξεφύγει βουτώντας στον κολπίσκο του Ιστ Ροκαγουέϊ, παρά την προτροπή μιας γυναίκας αστυνομικού να σταματήσει. 

Η αστυνομικός, αφού έβγαλε τον εξοπλισμό της, βούτηξε στη θάλασσα, την ίδια στιγμή που ο συνάδελφός της ζητούσε βοήθεια από το Λιμενικό μέσω ασυρμάτου. 

Ο 24χρονος, όπως φαίνεται και στο βίντεο, προσπάθησε να πνίξει την αστυνομικό την οποία άρπαξε και βύθισε στο νερό, με την κίνησή του αυτή να προκαλεί την αντίδραση του δεύτερου ένστολου που βούτηξε και αυτός με αποτέλεσμα ο ύποπτος να συλληφθεί.

«Περάσαμε όλα αυτά για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο;» ρώτησε η αστυνομικός τον συλληφθέντα, ο οποίος απάντησε κυνικά «ναι, το ξέρω. Ήταν ηλίθιο».
 

«Ένας ύποπτος κλέφτης αυτοκινήτων προσπάθησε να διαφύγει βουτώντας στο νερό. Δεν υπολόγισε ότι οι αφοσιωμένοι αστυνομικοί του New York City Police Dept.  θα τον ακολουθούσαν χωρίς δισταγμό, βάζοντας το καθήκον πάνω από τον κίνδυνο. Η γρήγορη δράση τους έληξε την καταδίωξη με ασφάλεια, φέρνοντάς τον στην ακτή και υπό κράτηση» αναφέρει η ανάρτηση του New York City Police Dept

Ο 24χρονος παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής κλεμμένης περιουσίας, απόπειρας πλαστογράφησης ταυτότητας οχήματος, παράνομης χρήσης οχήματος, παρεμπόδισης της δημόσιας διοίκησης και αντίστασης κατά της Αρχής.

